Somnul de după-amiază sănătate aduce!

Sunt agitați, preocupați de tot ce se întâmplă în jurul lor, iar când aud de „somnic” încep să plângă. În ciuda împotrivirilor, medicii spun că somnul de prânz este necesar și are un rol bine definit în dezvoltarea copilașilor. Somnul de după-amiază are numeroase beneficii: ajută la o dez-voltare armonioasă, atât la nivel fizic, cât și psihic, stimulează creșterea, capacitatea intelectuală, memoria, capacitatea de concentrare și de relaționare a copilului, ajută la întări-rea sistemului imunitar. Totodată, este un mod de a asigura copilului un stil de viață ordonat. Micuțul nu înțelege însă toate acestea și mai mult ca sigur se va împotrivi când va sosi ora de somn. Cât privește motivele pentru care refuză să doarmă la prânz, acestea sunt diverse: fie este „ocupat” cu joaca, este interesat de ceea ce face, fie crede că multe lucruri interesante se vor petrece în timpul când el doarme. Soluția este să transformați somnul de prânz într-o rutină. Asigurați-vă că înainte de prânz are parte de mult aer curat și de activitate fizică. Însă înainte de a-l anunța că este timpul de somn, lăsați-l să se relaxeze puțin, cu activități liniștite. Totodată, trebuie să stea confortabil, să fi servit masa de prânz și să nu-i fie sete. Chiar dacă susține că nu îi este somn, chiar și statul în pat, în liniște, va fi benefic și va avea efectul scontat. Camera în care se odihnește trebuie să fie întunecoasă și ventilată. Dacă protestează pe motiv că vrea să se joace, asigurați-l că jocurile vor fi la îndemână când se va trezi și va avea timp suficient. Nu există o regulă generală privind câte ore doarme un copil în timpul nopții și cât în timpul zilei. Depinde, potrivit medicilor, de vârsta și de organismul fiecăruia. Este indicat însă, pentru copiii de până în trei ani, să doarmă între 10 și 13 ore în timpul nopții și până la trei ore după-amiază. Pentru preșcolarii, cu vârste cuprinse între trei și cinci ani, sunt necesare între 10 și 12 ore de somn, și în jur de două ore la prânz. Școlarii de până în 12 ani trebuie să doarmă până în 12 ore. La această vârstă somnul de prânz deja nu mai este o necesitate, sunt copii care nu mai au nevoie de cele câteva ore de odihnă din timpul zilei. Vă puteți da seama dacă are nevoie de somnul de după-amiază după câteva semne: dacă este somnoros, nervos, morocănos, neatent sau agresiv și hiperactiv. Atunci când micuțul va fi pregătit să renunțe la somnul de prânz, vă veți da seama căci va dormi mai puțin decât de obicei, iar apoi va începe să sară peste aceste ore de odihnă, o dată la câteva zile.