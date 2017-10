Somnolenţa bebeluşilor, motiv de îngrijorare doar dacă este însoţită de lipsa poftei de mâncare

2

Stare de somnolenta

Buna. Fetita mea de 1 an si cateva zile se comporta ciudat in sensul ca sta foarte cuminte in patutul ei, uneori nu aud deloc galagie si am impresia ca doarme dar de fapt sta intinsa cu suzeta in gura si cu paturica in mana, adoarme la intervale mai mici decat de obicei si are mereu starea asta de parca ar fi trista. Nu cred ca e bolnava, febra nu are, pofta de mancare nu a avut niciodata decat daca ii dai ce ii place si e foarte pretentioasa. Nu era deloc genul care sa stea singura, mereu vroia atentie. Oare sa merg la medic?