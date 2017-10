AOLEU! Gafe marca Antena 1

Solistei de la 2Unlimited i s-a tăiat sonorizarea

Era cât pe ce să spun că cea de-a doua seară a Festivalului „Callatis“ s-a mai trezit din amorțeală, și asta pentru că duetul Paula Seling și 2 Unlimited a fost neașteptat de bun. Dar problemele tehnice au pus capac unei evoluții de nota 10, în totalitate live, a solistei de la 2 Unlimited. Pur și simplu i s-a tăiat calea, apoi, într-o fracțiune de secundă, boxele din dreapta scenei au amuțit. Săraca, nu a apucat decât să se întrebe în microfon „what’s happening“, și atât. Paula Seling și 2Unlimited au părăsit în mare grabă scena scoică, nu s-au mai uitat nici în dreapta, nici în stânga, nu au mai stat nici la interviurile promise, nici la fotografii. Și asta după ce, în după amiaza zilei de ieri, la repetiții, totul a sunat extraordinar de bine și curat. Mai mult, solista de la 2Unlimited primise și o stea pe Aleea Stelelor de Mare, iar pentru ea, evoluția de aseară, era foarte importantă și mult așteptată. Așa, ca să demonstreze că hitutile anilor ’90 sunt încă proaspete și publicul nu le-a uitat. O altă problemă a fost cea a spațiului de emisie alocat festivalului. Ce-i drept, cei peste 20.000 de oameni de pe faleză nu au avut parte de pauze, însă, de pe un mic ecran amplasat în spatele scenei, am putut afla cine a intrat în direct și cine nu. Și de aici, alte discuții. De altfel, problema nu este nouă la „Callatis“, mai ales că, în fiecare an, fiecare transmisiune în direct a fost restric-ționată de publicitate. Cert este că, anul acesta, programul de „sală“ al festivalului nu s-a suprapus corect cu pau-zele de reclame, astfel că reci-taluri ale unor trupe consacrate și mult așteptate au fost tăiate, iar alte vedete, mai proaspete în showbiz, au avut parte de spații de emisie generoase. Una peste alta, cea de-a doua seară a festivalului a avut muzică amestecată, mai nouă și mai veche. 