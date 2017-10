Soldaţii daci şi romani au ajuns la Constanţa

Soldații daci și romani au ajuns la Constanța

O mână de daci și romani au ajuns pe litoral, acum, pe sfârșit de sezon estival. Este vorba despre soldații Asociației Terra Dacica Aeterna din Cluj.Potrivit organizatorilor, pe echipamentul militar roman se regăsesc însemnele Legiunii XIII Gemina, cea mai longevivă pe teritoriul Daciei romane, care a staționat în decursul secolelor II și III d. H. la Apulum (Alba Iulia de astăzi). Rivalitățile dintre daci și romani se vor manifesta însă pașnic, în reprezentații menite să destindă publicul.Acestea au loc cu ocazia lansării de către Domeniile Ostrov, Dobrogea Grup Constanța și Groove Hour a vinului „Labyrinthum” și a prăjiturii ecologice „Augusta”. Acestea, ală-turi de „Pâinea Antică Romană Labyrinthum”, susțin proiectul de restaurare, reabilitare și punere în valoare a Edificiului Roman cu Mozaic Tomis, proiect inițiat de Groove Hour, în parteneriat cu Muzeul de Istorie Națională și Arheologie din Constanța și Consiliul Județean Constanța.Evenimentul de lansare va avea loc mâine, la ora 17.00, în Sala Pictată a Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța.Din valoarea obținută prin comercializarea acestor produse, Domeniile Ostrov și Dobrogea Grup vor direcționa lunar o sumă fixă ce va contribui la restaurarea, reabilitarea și punerea în valoare a Edificiului Roman cu Mozaic Tomis din Constanța.v v v„Labyrinthum” este un vin sec obținut din struguri ajunși la maturitate deplină. Fermentat cu grijă la temperaturi scăzute, dezvoltă o aromă secundară de fermentație, care, pe fondul fineței, conferă vinului o savoare remarcabilă. Îmbutelierea se realizează în cadrul cramei Domeniilor Ostrov, iar vinul obținut are particularități de noblețe și originalitate care-i conferă o personalitate puternică și distinsă. Acesta va fi promovat sub sloganul „Vinul care ne dă nouă viață”, un slogan care se pierde în labirintul istoriei.Prăjitura ecologică „Augusta” este un desert bio, preparat din făină integrală de grâu Spelta ecologic, după o rețetă veche de peste 2000 de ani, care are în compoziție miere, unt, ouă, stafide și scorțișoară, toate certificate ecologic. Nu conține E-uri sau conservanți. Mierea, ouăle, untul, stafidele și scorțișoara dau acestei prăjituri o savoare deosebită.