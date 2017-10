Smochinele. Bogate în nutrienţi, dar şi în calorii

Smochinele. Bogate în nutrienți, dar și în calorii

Ştire online publicată Sâmbătă, 04 Februarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Smochinele sunt fructe dulci, consumate mai des confiate sau deshidratate, deși în ultima vreme au început să apară în supermarketuri și sub formă proaspătă. Pe lângă faptul că au un gust minunat, aceste fructe dispun și de nutrienți cu efecte benefice pentru sănătatea și frumusețea noastră. Studii recente arată chiar că aceste fructe ar putea ameliora simptomele anumitor afecțiuni, cum ar fi diabetul sau eczemele.O smochină mare are în jur de 47 de calorii și puteți consuma câteva între mese, ca gustări, dar nu exagerați cu cantitățile, mai ales dacă sunteți la dietă. Atât smochinele proaspete, cât și cele uscate sunt bogate în fibre, care conferă senzația de sațietate, combat constipația, țin sub control nivelul colesterolului și reglează glicemia.De asemenea, smochinele sunt surse bogate în calciu, mineral care previne instalarea osteoporozei și a problemelor dentare, și antioxi-danți care au rolul unui scut protector împotriva acțiunii radicalilor liberi.