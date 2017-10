SLASH, pentru prima oară în România!

Celebrul chitarist Slash vine în premieră în România pentru a susține un concert la Sala Palatului din București pe 5 februarie 2013. Fostul membru Guns N’Roses a pregătit în 2012 unul dintre cele mai interesante și promițătoare proiecte ale anului. Intitulat Apocalytic Love acesta este realizat în colaborare cu Myles Kennedy și The Conspirators. Concertul lui Slash la București este organizat de Phoenix Entertainment.Reviste de renume precum Time, Rolling Stone, Metal Hammer sau Esquire i-au decernat numeroase titluri și premii de-a lungul timpului, iar recunoașterea supremă a venit din partea Rock and Roll Hall of Fame, care l-a adăugat pe Slash, alături de colegii săi din Guns N’ Roses, în galeria elitelor muzicale, alături de nume precum Elvis Presley, The Beatles, Bob Marley, Led Zeppelin, Pink Floyd, Michael Jackson și alții. Fanii vor avea ocazia să asculte, pe lângă noul proiect magnific, Apocalyptic Love, și hiturile care au făcut formația Guns N’ Roses consacrată. Biletele au fost puse în vânzare pe Eventim.ro. Prețurile variază în funcție de următoarele categorii: Categoria IV - 100 lei, Categoria III - 160 lei, Categoria II - 220 lei, Categoria I - 260 lei, VIP - 360 lei.