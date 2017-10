Slăbitul are efecte uimitoare pentru creier

Oamenii de știință au mai descoperit un motiv întemeiat pentru care ar trebui să scapi de kilogramele în plus. După ce mai multe studii au demonstrat că persoanele obeze prezintă o memorie episodică mai proastă - capacitatea de a-și aminti evenimente ce au loc de-a lungul vieții - o nouă cercetare sugerează că acest lucru ar putea fi reversibil.Dr. Andreas Pettersson, doctorand la Universitatea Umea, a efectuat acest studiu pe 20 de femei supraponderale, cu vârsta medie de 61 de ani. Pettersson le-a cerut femeilor să respecte o dietă timp de 6 luni. Înainte și după ce au ținut această dietă, cercetătorul a testat memoria episodică a femeilor, solicitându-le să memoreze o serie de nume și de fețe și cerându-le ulterior să-mi amintească litera de la începutul numelui fiecărei persoane. Performanța femeilor în aceste teste s-a îmbunătățit după ce acestea au scăzut în greutate.De asemenea, cercetătorul a scanat creierul participantelor la studiu în timpul exercițiului, iar rezultatele scanării sugerau că acestea au devenit mai eficiente în stocarea și rememorarea amintirilor. Dr. Petterson a prezentat rezultatele acestui studiu cu ocazia întrunirii anuale a The Endocrine Society, ce a avut loc la San Francisco.„Activitatea cerebrală schimbată pe care am observat-o după scăderea în greutate sugerează că, după acest eveniment, creierul devine mai activ în timp ce stochează amintirile, astfel că are nevoie de resurse mai puține pentru a accesa informațiile stocate. Rezultatele noastre sugerează că de-ficiențele de memorie asociate obezității sunt reversibile, oferind un nou motiv care să încurajeze scăderea în greutate”, a concluzionat cercetătorul.(Sursa: www.doctorulzilei.ro)