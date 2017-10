Skoda prezintă noua Octavia Greenline

Ştire online publicată Vineri, 20 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Skoda anunță noua Octavia Greenline, un automobil care are nevoie de numai 3.3 litri de carburant pentru a parcurge clasica distanță de 100 de kilometri, scrie 4tuning.ro.Pe lângă prezența ultimei generații a modelului de înaltă performanță Octavia RS, standul Skoda din cadrul Salonului Auto de la Frankfurt din acest an a mai găzduit și premiera mondială a noii Octavia Greenline, un automobil care impresionează în special prin consumul său redus de carbu-rant - consum de carburant care se situează în jurul valorii de numai 3.3 litri la 100 de kilometri.Mai mult de-atât, versiunea „verde” a autoturismului ceh de clasă compactă se mai poate lăuda și cu emisii de dioxid de carbon dintre cele mai scăzute: 87 grame per kilometru.