Skoda lansează un nou autovehicul comercial

Skoda Auto va lansa în curând un nou autovehicul comercial numit Skoda Praktik. Acesta are două locuri și prezintă un compartiment de marfă spațios, separat de cabina șoferului printr-o ușa glisantă. Skoda Praktik este destinată, în primul rând serviciilor de livrare, micilor comercianți și întreprinzătorilor mici și mijlocii. Pachetul de bază al vehiculului include ABS cu sistem de frânare, patru airbag-uri și un sistem de fixare a volanului după dorința șoferului. Pachetul opțional include ASR, far de ceață cu funcție „Cornering“, modul de control al radioului și al telefonului și un kit de navigare.Skoda Auto va lansa în curând un nou autovehicul comercial numit Skoda Praktik. Acesta are două locuri și prezintă un compartiment de marfă spațios, separat de cabina șoferului printr-o ușa glisantă. Skoda Praktik este destinată, în primul rând serviciilor de livrare, micilor comercianți și întreprinzătorilor mici și mijlocii. Pachetul de bază al vehiculului include ABS cu sistem de frânare, patru airbag-uri și un sistem de fixare a volanului după dorința șoferului. Pachetul opțional include ASR, far de ceață cu funcție „Cornering“, modul de control al radioului și al telefonului și un kit de navigare.