Site de resurse care facilitează gestionarea mediului IT

Dell și Intel au lansat un micro-site destinat companiilor de mici dimensiuni cu scopul de a oferi asistență în alegerea de soluții tehnologice potrivite pentru a face față provocărilor cu care se confruntă acest segment de afaceri, potrivit agora.ro. Disponibil în Regatul Unit, Franța și Germania, microsite-ul www.smartbusinessIT.co.uk oferă o gamă de resurse pentru clienții care intenționează să facă o investiție în echipamente și soluții teh-nologice. Aceste resurse includ o prezentare a noilor produse Dell VostroTM, create speciale pentru companiile de mici dimensiuni. Noile produse includ procesoare Intel Core2 Duo care sporesc performanța și eficiența energetică și optimizează gestionarea consumului. De asemenea, sistemele dispun de capabilități wireless pentru a spori productivitate și funcții de securitate pentru protejarea datelor companiei. În același timp, Dell și Intel dau startul competiției „Small Business IT Makeover" („Metamorfoza" sistemelor IT ale companiilor de mici dimensiuni). Competiția are ca miza achiziționarea de software, suport tehnic și componente hardware noi în valoare de 15.000 de euro, cu scopul de a aduce la zi operațiunile IT ale companiei câștigătoare.