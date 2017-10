Siropul de tuse, un pericol pentru bebeluşi

Siropul de tuse, un pericol pentru bebeluși

Ştire online publicată Sâmbătă, 11 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Banalul sirop de tuse poate fi foarte periculos pentru bebeluși în caz de supradoză, avertizează Academia Americană de Pediatrie. Între 2004 și 2005, peste 1.500 de copii mici au fost aduși în spitalele de urgență din SUA, iar trei au murit, dar nu din pricina tusei sau a răcelilor pentru care fuseseră tratați „după ureche" de părinți, ci din cauza dozajului incorect al siropului de tuse. Majoritatea siropurilor contra tusei conțin pseudoefedrină, substanță folosită ca decongestionant nazal, dar care provoacă adesea agitație și visuri urâte. În cazuri rare, când cantitatea de pseudoefedrină ajunsese să fie și de 14 ori mai mare decât cea suportabilă de către un copil de două luni până la 12 ani, prin simpla administrare a unor doze pentru adulți s-a ajuns la deces. Pentru că autoritățile americane nu au aprobat încă nici o doză standard pentru copiii de la zero la doi ani, pediatrii americani îi avertizează pe părinți să renunțe la a încerca să le amelioreze răcelile și durerile de gât prin aceste leacuri. „Cel mai bun lucru pe care îl pot face părinții e să-i ajute pe copii cu multe lichide, pupici și atenție, pentru că multe infecții sunt virale și vor dispărea în câteva zile. Medicamentele au un potențial mai mare de a face rău decât infecția pe care încerci să o tratezi", afirmă Michael Marcus, pediatru la un spital din New York.