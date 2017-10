Singur şi disponibil. Cum îl recunoşti?

Singur și disponibil. Cum îl recunoști?

Ştire online publicată Marţi, 19 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Când vrei să agăți un bărbat, degetul inelar este primul lucru pe care este indicat să-l observi. Chiar și fără verighetă, nu poți exclude ipoteza că are o relație serioasă. Încearcă să fii atentă la limbajul corpului și observă cele șase semne care îți arată că este singur.Există puține situații în care nu te poate minți atunci când îl întrebi dacă este singur, dar dacă vrei să afli fără să întrebi, ai la dispoziție câteva semne concludente.Face el primul pasDacă l-ai întâlnit într-un loc public, potrivit sau nu pentru agățat, cea mai bună tactică este să-l privești în ochi și să-i zâmbești. Odată ce i-ai arătat că ești disponibilă cel puțin pentru un mic flirt, lasă-l pe el să facă primul pas. Din modul în care ți se adresează, îi poți înțelege mai ușor intențiile și statutul emoțional decât atunci când tu îi vorbești prima.Încearcă să-i atragi atenția doar cu privirea și cu zâmbetul tău. Dacă aplici o tactică mai agresivă, în care îl atingi sau te lovești de el „accidental”, poate părea interesat, chiar dacă de fapt este doar politicos.Îți acceptă rapid cererea de prietenie pe FacebookDacă ți-a picat cu tronc un coleg de lucru, este foarte posibil să-ți accepte cererea de prietenie și dacă are o relație. În schimb, orice alt bărbat pe care nu îl cunoști prea bine se va gândi de două ori înainte să-ți accepte cererea. Când are o iubită care îi mai verifică activitatea online, nu vrea să-și extindă lista de prieteni cu fete atrăgătoare pe care nu le cunoaște prea bine și nu le poate justifica în fața iubitei.Este în oraș cu un grup de prieteni bărbațiCând l-ai întâlnit într-un club și face parte dintr-un grup mai mare de prieteni bărbați, urmărește-i și prietenii. Dacă pare clar că au ieșit la agățat, iar el nu este mai rezervat decât prietenii lui, sunt șanse mari să fie singur. Poți încerca să-l întrebi pe unul dintre prietenii lui dacă are iubită, însă complicitatea masculină îl poate face să mintă pentru a-și proteja amicul ieșit la agățat în timp ce iubita lui crede că muncește până târziu.Urmărește-i privireaLimbajul corpului poate fi un indiciu excelent pentru a stabili dacă este singur sau nu fără să-l întrebi. În general, bărbații care au o relație stabilă nu se uită insistent după femei. Dacă evită privirea insistentă a altor femei, probabil că are deja o relație.Coșul de cumpărături este de burlacDacă vrei să îl agăți într-un supermarket, coșul de cumpărături îți oferă cel mai bun indiciu cu privire la absența unei relații. Când a adunat mai ales semi-preparate, bere și cereale pentru micul dejun, este aproape sigur disponibil.Evită contactul fizic prea apropiat cu prietenele sau alte femei din preajmăDacă l-ai întâlnit atunci când este înconjurat de un grup de prieteni din care fac parte și alte femei, fii atentă la atitudinea lui față de ele înainte să încerci să-l abordezi. Când aștepți câteva minute pentru a vedea dacă are gesturi afectuoase față de una dintre ele, poți evita o situație neplăcută.Chiar dacă nu pare apropiat de niciuna dintre femeile din preajmă și pare că evită contactul cu alte femei din preajmă, nu poți fi complet sigură. Încearcă să-i atragi atenția și urmărește-i reacția. Bazează-te pe instinct și nu adopta tactici de agățat prea agresive dacă vrei să eviți un refuz jenant.(Sursa: www.eva.ro)