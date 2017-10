Simptomele tuberculozei, mai greu de citit la copii

Peste tot în lume, ziua de astăzi este marcată drept Ziua Mondială de Luptă Împotriva Tuberculozei. La nivel mondial, 70 de mii de copii cad victime acestei maladii în fiecare an, deoarece simptomele sunt mai greu de recunoscut la cei mici.Tuberculoza trece de multe ori neobservată în rândul copiilor pentru că semnele ei nu sunt specifice, susțin reprezentanții Organizației Mondiale a Sănătății. Dacă la adulți, această boală se manifestă printr-o tuse neîncetată, micuții prezintă alte simptome. Copiii pot deseori să nu tușească, în schimb sunt letargici și mai puțin jucăuși, mai spun cei de la OMS.În jur de 500.000 de copii și bebeluși, atinși anual de TBCPotrivit statisticilor oferite de Organizația Mondială a Sănătății, mai mult de o treime din populația mondială este contaminată în fiecare an cu bacilul tuberculos, microbul aflat la originea tuberculozei. Mai mult, aproape o jumătate de milion dintre cei afectați sunt copii și bebeluși.Pentru a mai reduce din îmbolnăviri, experții OMS recomandă tratarea preventivă a copiilor care locuiesc în gospodării unde un adult suferă de tuberculoză.Primele semne ale maladieiDr. Daniel Mihai, coordonatorul programului național de combatere a TBC, a declarat, pentru „Cuget Liber”, că părinții trebuie să se prezinte cât mai repede la medic dacă cel mic este mai retras, mai obosit sau mai palid decât de obicei. „Acestea pot fi semnele mai multor boli, de aceea este indicată vizita imediată la medicul specialist care, în urma unor analize, va afla cu exactitate dacă cel mic suferă sau nu de TBC”, a spus dr. Mihai. Printre celelalte simptome ale bolii se numără febra persistentă, inapetența, scăderea în greutate, astenia sau transpirațiile nocturne.Cum se pot infecta cei mici?Copiii se pot îmbolnăvi de tuber-culoză prin intermediul aerului, dacă o persoană bolnavă tușește sau strănută. De cele mai multe ori, micuții iau boala de la adulți, nu de la alți copii, deoarece secreția de mucus a copilului nu conține, în general, multe bacterii. În plus, tusea celor mici nu este suficient de puternică pentru a împrăștia picături contaminate în aer. „De obicei, copiii bolnavi de TBC nu sunt contagioși și putem sta în preajma lor fără niciun fel de probleme, deoarece ei fac o formă spe-cială a bolii”, spune și dr. Daniel Mihai.Cei mai predispuși să se îm-bolnăvească de TBC sunt micuții care trăiesc în casă cu un bolnav, cei cu un sistem imunitar scăzut sau cei care trăiesc în comunități cu un sistem precar de sănătate.La Constanța, cazurile de tuberculozăla copii s-au răritDr. Cristina Mihai, șefa Secției de Pediatrie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța spune că în ultima perioadă nu s-au mai semnalat atât de multe îmbolnăviri de tuberculoză în rândul copiilor, la unitatea sanitară unde își desfășoară activitatea.„Foarte rar s-au mai diagnosticat, în ultima vreme, copii cu tuberculoză la Spitalul Județean. Oricum, cei mai mulți care ajung aici, vin deoarece contractează virusul de la părinți sau de la bunici și li se oferă un tratament profi-lactic”, ne-a spus dr. Cristina Mihai.Avem nevoie de un vaccin mai eficient împotriva TBCTuberculoza nu este o boală a trecutului sau a țărilor îndepărtate, susțin și reprezentanții Direcției de Sănătate Publică. Aceștia spun că maladia poate fi tratată, dar din ce în ce mai greu, pentru că în ultimii ani au apărut forme noi de boală, rezistente la medicamente. „Singura soluție pentru a opri tuberculoza pentru totdeauna este realizarea unui vaccin care să ne apere copiii și generațiile viitoare. Vaccinul care se folosește în prezent are o vechime de aproape 100 de ani și este eficient în special pentru prevenirea formelor grave de tuberculoză la copii”, informează cei de la DSP.Aceștia sunt de părere că oamenii trebuie să susțină dezvoltarea de noi mijloace de luptă împotriva bolii și folosirea lor eficientă și la timp, pentru a oferi o lume mai sigură generațiilor care urmează.