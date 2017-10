Simplu şi Loredana au ridicat 40.000 de oameni în picioare

Ei, așa da!

Simplu și Loredana au ridicat 40.000 de oameni în picioare

După o amiază plină de emoții din cauza condițiilor meteo nefavorabile, a ieșit o seară explozivă. Mai ales ținând cont de faptul că vedetele invitate la seara Radio România Actualități nu au avut la dispoziție decât 30 de minute pentru repetiții. Lumea s-a adunat pe faleză cu mai mult de două ore înainte de începerea specta-colului, atrasă de numele de pe afiș. Așa că, la un moment dat, aveai impresia că întreg digul pur și simplu pică din cauza aglomerației și a dansului general care s-a stârnit. Seara Radio România Actualități s-a aflat la cea de-a doua ediție la „Callatis”, după ce un radio comercial, ani de-a rândul, aducea la Mangalia aceeași rețetă: trupe cu cea mai mare audiență. Joi seară, am avut momente cu Andra și Nicolas Cantoro, un duo care a ieșit perfect și datorită vocii Andrei. Loredana...o nebunie totală! Chiar și cei din culise în momentul show-ului ei au exclamat că așa energie rar mai vezi. A avut un colaj muzical inedit cu Alex, cu multe ținute extravagante, câte melodii atâtea costume; s-a jucat cu tonalitățile, cu muzica ușoară, populară, romanțe. Din păcate, voi nu ați văzut pe micul ecran exact finalul momentului, „Lele”, melodia care a ridicat 40.000 de oameni în picioare. Taxi au încântat în felul lor caracteristic, mai de inimă albastră, dar a sunat ok, iar Alexandra și Crush au interpretat hiturile lor care au fost cântate deopotrivă pe scenă și pe faleză. Simplu au fost la înălțime, au cântat live, au dansat, au avut un moment special conceput pentru „Callatis”. Elena a fost și ea mult aplaudată. De altfel, Simplu și Elena au fost cele mai grăbite vedete din seara de joi. Nu au stat deloc prin culise, au fugit în grabă la alte concerte. Un mare rușinică pentru cei care au încheiat seara, Pro Consul, singurii care au făcut playback. Seara Radio România Actualități a fost numită de cei din culise drept una între colegi, deoarece oameni de radio au ieșit în față și și-au prezentat vedetele. Ar mai fi de spus faptul că pauzele publicitare au mai fost salvate de intervențiile lui Gabriel Cotabiță, care a ținut publicul de vorbă minute în șir, cât durau reclamele. Însă nu s-a reușit în totalitate, astfel că unele vedete au rămas în aer.După o amiază plină de emoții din cauza condițiilor meteo nefavorabile, a ieșit o seară explozivă. Mai ales ținând cont de faptul că vedetele invitate la seara Radio România Actualități nu au avut la dispoziție decât 30 de minute pentru repetiții. Lumea s-a adunat pe faleză cu mai mult de două ore înainte de începerea specta-colului, atrasă de numele de pe afiș. Așa că, la un moment dat, aveai impresia că întreg digul pur și simplu pică din cauza aglomerației și a dansului general care s-a stârnit. Seara Radio România Actualități s-a aflat la cea de-a doua ediție la „Callatis”, după ce un radio comercial, ani de-a rândul, aducea la Mangalia aceeași rețetă: trupe cu cea mai mare audiență. Joi seară, am avut momente cu Andra și Nicolas Cantoro, un duo care a ieșit perfect și datorită vocii Andrei. Loredana...o nebunie totală! Chiar și cei din culise în momentul show-ului ei au exclamat că așa energie rar mai vezi. A avut un colaj muzical inedit cu Alex, cu multe ținute extravagante, câte melodii atâtea costume; s-a jucat cu tonalitățile, cu muzica ușoară, populară, romanțe. Din păcate, voi nu ați văzut pe micul ecran exact finalul momentului, „Lele”, melodia care a ridicat 40.000 de oameni în picioare. Taxi au încântat în felul lor caracteristic, mai de inimă albastră, dar a sunat ok, iar Alexandra și Crush au interpretat hiturile lor care au fost cântate deopotrivă pe scenă și pe faleză. Simplu au fost la înălțime, au cântat live, au dansat, au avut un moment special conceput pentru „Callatis”. Elena a fost și ea mult aplaudată. De altfel, Simplu și Elena au fost cele mai grăbite vedete din seara de joi. Nu au stat deloc prin culise, au fugit în grabă la alte concerte. Un mare rușinică pentru cei care au încheiat seara, Pro Consul, singurii care au făcut playback. Seara Radio România Actualități a fost numită de cei din culise drept una între colegi, deoarece oameni de radio au ieșit în față și și-au prezentat vedetele. Ar mai fi de spus faptul că pauzele publicitare au mai fost salvate de intervențiile lui Gabriel Cotabiță, care a ținut publicul de vorbă minute în șir, cât durau reclamele. Însă nu s-a reușit în totalitate, astfel că unele vedete au rămas în aer.