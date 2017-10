Simion Tavitian revine cu „Armeni de seamă din România“

Vineri, la Biblioteca Județeană I.N. Roman, a avut loc lansarea celui de-al doilea volum al lucrării „Armeni din România", lucrare care vine în completarea cărții „Armeni de seamă din România". Autorul, Simion Tavitian, revine cu o lucrare dedicată unor armeni celebri care au trăit în România, adăugând, de această dată, galeriei de personalități armenești și etnici din SUA. „Am considerat oportună această modificare din titlu deoarece în lucrare sunt prezentați și conaționali stabiliți după 1946 în diferite țări ale lumii, unde, datorită activității desfășurate în varii domenii, au devenit „figuri de seamă" în comunitățile în care s-au stabilit", menționează autorul. „Parcă mai ușor am scris la 20 de ani un roman de dragoste decât lucrarea de acum. A fost un efort foarte mare, în primul rând din punct de vedere al documentării", a declarat Simion Tavitian în prezentarea lucrării sale. Un motiv pentru care merită să te apleci asupra ultimei lucrări a lui Simion Tavitian ar putea fi acela de a afla mai multe despre comunitatea armeană, cel de a cunoaște această etnie prin intermediul unor oameni care au contribuit la afirmarea și confirmarea valorilor comunității din care provin. Pe lângă personalitățile prezentate în volumul „Armeni din România", Simion Tavitian dedică un capitol aparte în lucrarea sa și problemei Genocidului armean, despre care autorul menționează: „o rană nevindecată pe trupul istoriei". Lansarea lucrării a avut loc în prezența a numeroși prieteni ai autorului. Printre ei, și pă-rintele protoereu Magdalian Avedis, care a ținut să aducă și o critică lucrării: aceea că a fost omis din paginile cărții, însuși armeanul de seamă Simon Tavitian…