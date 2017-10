SIAB 2007 a adus la Bucureşti luxul şi o mare aglomeraţie... de maşini

SIAB 2007 a adus la București luxul și o mare aglomerație... de mașini

Mașini luxoase, fete frumoase, decoruri pretențioase și o foarte mare aglomerație au fost doar câteva dintre secretele ediției din acest an a Salonului Internațional de Automobile București. Spre deosebire de edițiile precedente, o dată cu schimbarea locației de desfășurare a salonului, suprafața de expunere a fost mărită considerabil, ceea ce a făcut ca și numărul participanților să crească, transformând SIAB 2007 în cel mai mare eveniment automobilistic organizat în România. Totuși, la minusuri, aspectele criticate de majoritatea participanților la expoziție au fost organizarea defectuoasă a spațiilor de parcare, insuficiente pentru o zi nu foarte aglomerată, și căile de acces aglomerate care făceau legătura cu locul de desfășurare al evenimentului, mai ales în condițiile în care parcurgi sute de kilometri numai pentru acest lucru. Potrivit organizatorilor, la eveniment participă aproximativ 200 de expozanți de autovehicule și accesorii, prezentând nu mai puțin de 500 de mărci și peste 100 de premiere naționale. Spațiul destinat expoziției, de peste 50.000 de metri pătrați, este împărțit în trei arii, din care primele două sunt dedicate în special expozanților auto, moto și ATV, cea de a treia găzduind utilitarele. O altă noutate apreciată de către vizitatori este organizarea unui traseu de testare a mașinilor de teren. Astfel, cei pasionați sau doar curioși au posibilitatea de a testa ei singuri mașinile și posibilitățile lor, sub supravegherea și coordonarea piloților profesioniști, ori doar asista la demonstrațiile făcute de specialiști. La capitolul premiere, cele mai apreciate au fost, evident, cele mai luxoase și mai scumpe mașini, printre acestea numărându-se cea de a patra serie M3 oferită de BMW, Lexus LS 600h, Maserati Quattroporte Automatica, noul Land Rover Defender sau Mazda 6. De asemenea, tot aici mai pot fi adăugate și cele două noutăți oferite de către Dacia, Dacia Logan MCV și Dacia Logan GPL. Toate acestea au fost completate de modelele mai vechi, dar la fel de apreciate în fiecare an, de la Lamborghini, respectiv Gallardo și Murcielago, Bentley, Audi, cu al său R8, sau Porsche. Un alt aspect la care au punctat expozanți prezenți la cea de a șasea ediție a SIAB a fost atenția acordată mediului înconjurător, numărul mașinilor cu un grad de poluare scăzut crescând de la an la an. Mașina președinților Una dintre cele mai mari suprafețe de expunere în cadrul salonului expozițional aparține Daimler Chrysler Automotive România, importatorul în România al modelelor Mercedes Benz, Smart, Chrysler, Jeep și Dodge. Dintre toate acestea, Mercedes-Benz S-Guard a fost mașina care a atras cele mai multe priviri, fiind singura limuzină blindată prezentată în cadrul SIAB 2007. Mai mult, tocmai din acest motiv, mașina este considerată preferata șefilor de state din toată lumea. Ca o particularitate a modelului ce cântărește peste patru tone, înainte de a fi trimisă pe piață, fiecare limuzină este supusă unor experimente balistice extrem de riguroase, nu mai puțin de 250 de puncte de pe exteriorul mașinii fiind testate. De asemenea, pentru cei interesați să își achiziționeze un astfel de model, pentru mai multă siguranță, ar trebui să fie atenți și la banii din buzunar pentru că prețul este destul de piperat, aproximativ 450 de mii de euro.Mașini luxoase, fete frumoase, decoruri pretențioase și o foarte mare aglomerație au fost doar câteva dintre secretele ediției din acest an a Salonului Internațional de Automobile București. Spre deosebire de edițiile precedente, o dată cu schimbarea locației de desfășurare a salonului, suprafața de expunere a fost mărită considerabil, ceea ce a făcut ca și numărul participanților să crească, transformând SIAB 2007 în cel mai mare eveniment automobilistic organizat în România. Totuși, la minusuri, aspectele criticate de majoritatea participanților la expoziție au fost organizarea defectuoasă a spațiilor de parcare, insuficiente pentru o zi nu foarte aglomerată, și căile de acces aglomerate care făceau legătura cu locul de desfășurare al evenimentului, mai ales în condițiile în care parcurgi sute de kilometri numai pentru acest lucru. Potrivit organizatorilor, la eveniment participă aproximativ 200 de expozanți de autovehicule și accesorii, prezentând nu mai puțin de 500 de mărci și peste 100 de premiere naționale. Spațiul destinat expoziției, de peste 50.000 de metri pătrați, este împărțit în trei arii, din care primele două sunt dedicate în special expozanților auto, moto și ATV, cea de a treia găzduind utilitarele. O altă noutate apreciată de către vizitatori este organizarea unui traseu de testare a mașinilor de teren. Astfel, cei pasionați sau doar curioși au posibilitatea de a testa ei singuri mașinile și posibilitățile lor, sub supravegherea și coordonarea piloților profesioniști, ori doar asista la demonstrațiile făcute de specialiști. La capitolul premiere, cele mai apreciate au fost, evident, cele mai luxoase și mai scumpe mașini, printre acestea numărându-se cea de a patra serie M3 oferită de BMW, Lexus LS 600h, Maserati Quattroporte Automatica, noul Land Rover Defender sau Mazda 6. De asemenea, tot aici mai pot fi adăugate și cele două noutăți oferite de către Dacia, Dacia Logan MCV și Dacia Logan GPL. Toate acestea au fost completate de modelele mai vechi, dar la fel de apreciate în fiecare an, de la Lamborghini, respectiv Gallardo și Murcielago, Bentley, Audi, cu al său R8, sau Porsche. Un alt aspect la care au punctat expozanți prezenți la cea de a șasea ediție a SIAB a fost atenția acordată mediului înconjurător, numărul mașinilor cu un grad de poluare scăzut crescând de la an la an. Mașina președinților Una dintre cele mai mari suprafețe de expunere în cadrul salonului expozițional aparține Daimler Chrysler Automotive România, importatorul în România al modelelor Mercedes Benz, Smart, Chrysler, Jeep și Dodge. Dintre toate acestea, Mercedes-Benz S-Guard a fost mașina care a atras cele mai multe priviri, fiind singura limuzină blindată prezentată în cadrul SIAB 2007. Mai mult, tocmai din acest motiv, mașina este considerată preferata șefilor de state din toată lumea. Ca o particularitate a modelului ce cântărește peste patru tone, înainte de a fi trimisă pe piață, fiecare limuzină este supusă unor experimente balistice extrem de riguroase, nu mai puțin de 250 de puncte de pe exteriorul mașinii fiind testate. De asemenea, pentru cei interesați să își achiziționeze un astfel de model, pentru mai multă siguranță, ar trebui să fie atenți și la banii din buzunar pentru că prețul este destul de piperat, aproximativ 450 de mii de euro.