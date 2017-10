Shrooms Closing Party

Ştire online publicată Vineri, 29 August 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Nostalgie, rememorarea unor zile și nopți cum numai aici se pot petrece și cine știe câte alte trăiri au încăput în… rucsacul vamaiotului care zilele acestea trebuie să urce în trenul de întoarcere-acasă. Și totuși, pe 30 august, clubul Shrooms din Vama Veche se închide, iar petrecerile se mută în București. În această vară, clubul Shrooms a organizat petreceri precum: Let’s Get Infected, Input Baby Tour, Under The Sun Fest.