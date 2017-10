Show-ul de wrestling-beach i-ar face invidioşi chiar şi pe americani!

Pe plaja „Laguna“, ediția a șaptea a Cupei Mangalia, secțiunea cadeți

Show-ul de wrestling-beach i-ar face invidioși chiar și pe americani!

În sudul litoralului, fotbalul a coborât în plan secund. Pare greu de crezut, dar este adevărat. Și știți cine a eclipsat sportul rege? Spectacolul de lupte pe nisip, care se desfășoară, săptămâna aceasta, pe plaja „Laguna” din Mangalia. După ce copiii au răscolit nisipul fierbinte, apelând la toate procedeele (regulamentare) pentru a cuceri medaliile de aur, ziua a doua de întreceri din cadrul Cupei Mangalia la lupte pe plajă a fost rezervată cadeților. Luptele din cerc au fost dure și i-au pus la grea încercare pe concurenți, mai ales că varianta pe nisip este mult diferită de cea clasică, pe saltea. La wrestling-beach, nu ai voie să atingi solul decât cu tălpile, orice alt contact - cu mâna, genunchiul, umărul etc. - fiind penalizat cu un punct. Cadeții s-au des-curcat onorabil, câteva partide încheindu-se cu victorii superbe, prin procedeul „tuș”. Chiar și americanii, care sunt mari consumatori de asemenea show-uri, ar fi invidioși pe reușitele luptătorilor veniți la Mangalia. Iată și rezultatele înregistrate: fete: categoria ușoară -1. Elena Balea (CSS Petroșani), 2. Lăcrămioara Trofin (CSS 4 București), 3. Ana Lenghen (CSS Onești); categoria mijlocie - 1. Alina Leonte (CSS Onești), 2. Georgiana Tudose (CS Ghimbav), 3. Iulia Rusu (CSS Viitorul Cluj); categoria grea - 1. Laura Gavriliuc (CSS Petroșani), 2. Denisa Macovei (CS Mangalia), 3. Monica Rusu (CSS Viitorul Cluj); băieți: categoria ușoară - 1. Bogdan Cucoară (CSS Tecuci), 2. Raul Donu (CSS Deva), 3. Mădălin Ivan (CSS Hunedoara); categoria mijlocie - 1. Sebastian Uță (CSM Reșița), 2. Alexandru Ianțoc (CSA Steaua București), 3. Gheorghe Enea (CSM Sfântu Gheorghe); categoria grea - 1. Robert Bighei (CSM Bucovina Rădăuți), 2. Bogdan Cornea (CSS Medgidia), 3. Ștefan Marin (CS Mangalia). „De la ediție la ediție (n.r. - competiția a primit „botezul” în 2002), am căutat - și lumea spune că am reușit - să ridicăm nivelul întrecerilor și să oferim cele mai bune condiții de concurs. Nu vreau să sune ca o laudă, dar chiar ne-am specializat în organizarea turneelor de lupte pe plajă. Ca dovadă, numărul foarte mare de cluburi și de sportivi participanți (n.r. - aproximativ 300). Antrenorii și-au adus luptători de mare valoare, medaliați la Campionatele Naționale și Europene. Vreau să mulțumesc pe această cale Direcției pentru Sport a Județului Constanța, doamnei director coordonator Elena Frîncu, dar și Primăriei Municipiului Mangalia, pentru sprijinul acordat în organizarea acestui turneu”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Ionuț Luca, președintele CS Mangalia. La festivitatea de premiere, a participat și președintele Asociației Județene de Lupte Constanța, Gigi Pambuca, acesta sosind la competiție la bordul unei mașini sport, de mare viteză, marca Mercedes. Arena „Laguna“, amenajată după modelul amfiteatrelor Romei antice l La Cupa Mangalia, au asistat doi foști campioni olimpici, mondiali și europeni, Ștefan Rusu și Gheorghe Berceanu. Sâmbătă, tot pe plaja „Laguna” din Mangalia, se vor desfășura Campionatele Naționale de wrestling beach (organizatori - Federația Română de Lupte, DSJ Constanța și Primăria Mangalia), întrecere ce va fi supervizată, suplimentar, de alte două glorii ale luptelor românești, campionii olimpici Vasile Andrei și Vasile Pușcașu. l La fel ca și în prima zi de concurs, suporterii - constănțeni, dar și foarte mulți turiști - au umplut la refuz tribuna, creând o atmosferă incendiară. Ame-najată după modelul amfiteatrelor Romei antice, arena de pe plaja „Laguna” a devenit deja locul tradițional de întâlnire al celor pasionați de lupte, pronosticurile specialiștilor adeverindu-se de cele mai multe ori. l Vizibilă implicarea Primăriei Mangalia, care a trimis organizatorilor (frații Ionuț și Lucian Luca), drept „întăriri”, un echipaj de tineri, instalat rapid și eficient în cartierul general. l Surorile Iulia și Monica Rusu, de la CSS Viitorul Cluj, s-au calificat în finalele mici ale categoriilor mijlocie, respectiv grea, câștigând fiecare câte o medalie de bronz. „Sperăm să participăm și la ediția de anul viitor și să ieșim campioane”, au spus sportivele ardelence. l Printre cei mai valoroși participanți la Cupa Mangalia, s-au numărat Gheorghe Enea (campion național și medaliat cu bronz la Campionatele Europene de cadeți 2009), Sebastian Uță (campion național în 2009 și ocupant al locului trei la Europenele de cadeți 2008), Raul Donu, Alexandru Ianțoc, Denisa Macovei sau Bogdan Cornea, componenți ai centrelor olimpice de la Reșița (lupte libere), Pitești sau Piatra Neamț (lupte greco-romane).