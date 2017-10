Sfaturile mamei ajută întotdeauna?

Ştire online publicată Sâmbătă, 24 Mai 2014. Autor: Cuget Liber Online.

De câte ori nu auzim apostrofări de genul: „Nu ieși cu părul ud!”, „Înfofolește-te bine, să nu răcești!”... Dar cât de adevărate sunt oare aceste sfaturi? Când eram mici, în majoritatea situațiilor, luam de bun orice sfat din partea mamei: ne înfofoleam când ne-o cerea, mâncăm supă de pui toată când eram răciți și câte și mai câte. Mai târziu, în adolescență, am început să ne răzvrătim. Pe bună dreptate? Iată ce spun specialiștii Click pentru femei despre oportunitatea acestor sfaturi:"Nu uita să te speli pe mâini!"Mama avea mare, mare dreptate în privința asta. Totul, din cauză că virusurile și bacteriile se transmit foarte ușor prin intermediul mâinilor murdare, dacă ne atingem nasul și ochii. Așadar, dintotdeauna, spălatul pe mâini regulat, timp de 20 de secunde cu apă călduță și cu săpun este o metodă bună de a îndepărta orice urmă de bacterie."Hai să dregem răceala asta cu puțină supă de pui!"Mama avea dreptate și în privința asta. Și asta, pentru că supa de pui conține hrană pentru anticorpii care luptă cu virusurile și cu bacteriile: proteine. În plus, vaporii care se ridică din castronelul cu supă eliberează căile respiratorii. Mai mult, supa în sine te menține hidratat, lucru important atunci când faci febră."Înfofolește-te bine, să nu răcești!"Ei, uite că în sfârșit poți să zici „Nu!”. Când ne trăgea fularul până sub ochi și ne închidea la geacă până sub barbie, mama greșea. Și asta, pentru că nu există nicio dovadă că dacă ne înfofolim vom fi mai protejați de virusuri, care, din păcate, se transmit la fel de ușor și dacă stăm îmbrăcați, și dacă stăm mai „dezgoliți”. Și, în plus, te încălzești mult mai bine dacă porți haine mai lejere, în straturi, decât dacă porți o haină groasă, care limitează mișcările."Acoperă-ți gură când tușești!" Pe jumătate adevărat, sfatul acesta are nevoie de îmbunătățire. Mai bine îți acoperi gura cu mâneca hainei! Astfel, virusurile și bacteriile din stropii de salivă nu vor ajunge pe mâini, riscând să îi contaminezi pe cei cu care dai mâna sau cu care intri în contact. Cel mai bine ar fi să strănuți sau să tușești într-o batistă de unică folosință!