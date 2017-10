Sfaturi utile pentru cariera ta

Ştire online publicată Joi, 16 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

1. Când mergi la un interviu de angajare, nu întârzia, dar nici nu veni mai devreme cu mai mult de cinci-zece minute.2. Nu uita să aduci cu tine o scrisoare de intenție și un CV actualizat, pe care să le verifici înainte de a intra la interviu. Verifică, de asemenea, dacă reprezentantul angajatului are în față același CV ca și tine. Dacă nu-l are, atunci oferă-i unul.3. Că tot se apropie vara, nu veni în ținută de plajă sau foarte lejeră. Dacă ai ca hobby grădinăritul sau mecanica auto, lasă-l pe angajator să descopere aceasta în cursul discuției, și nu din indiciile pe care i le oferă aspectul hainelor tale.4. Nu folosi machiaje puternice, lasă-i pe cei ce te intervievează să te recunoască în poza de pe CV, care trebuie să fie cât mai recentă, în ținută business și în niciun caz poze din vacanță, în costum de baie sau de la nunta de acum 20 de ani. Bijuteriile în exces nu arată sub nicio formă bunăstarea, ci prostul gust.5. Nu răspunde la telefonul mobil în timpul interviului.6. Nu vorbi de rău fosta companie – loialitatea este foarte importantă.7. Nu te abate de la subiect. Lasă-i pe intervievatori să vorbească, după care răspunde scurt și la obiect, oferind detalii numai acolo unde ți se cere.8. Nu mesteca gumă în timpul interviului, iar dacă ai probleme cu respirația, poți folosi discret dropsuri de împrospătarea respirației.9. Nu denatura adevărul, mai devreme sau mai târziu va ieși la iveal, având în vedere că ești în contact cu persoane care se pricep la oameni.10. “Nu am nici un punct slab” nu este un răspuns convingător. Fii sigur că ai la tine una sau mai multe scrisori de recomandare sau câteva persoane de contact care să te recomande, ar părea mult mai convingător.