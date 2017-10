Sfaturi pentru turiştii care îşi petrec vacanţa în Delta Dunării

Sfaturi pentru turiștii care își petrec vacanța în Delta Dunării

Indiferent de modalitatea aleasă de a petrece un sejur în Delta Dunării, fie la hotel, la pensiune sau la cort, fie organizat sau pe cont propriu, cu mașina sau cu vaporul, un sfat bun nu strică niciodată. l Delta Dunării este paradisul țânțarilor, dar trebuie să știți că aceste insecte nu sunt prezente în toate anotimpurile și nici pe timpul zilei, în zonele deschise și în localități, unde autoritățile împrăștie insecticide care îi țin la distanță. Totuși, este bine să evitați deplasările pe timp de noapte sau excursiile în zonele cu vegetație abundentă extralocale. Din bagajul de călătorie, nu trebuie să lipsească spray-ul sau crema contra țânțarilor, spray-ul sau crema contra ciupiturilor de insecte. l Dacă faceți baie direct în Dunăre, trebuie să țineți cont de faptul că este o apă curgătoare, cu debit mare, curenți puternici și înșelători, ce generează adesea vârtejuri. Prin urmare, nu vă aventurați prea departe și nu încercați să traversați înot vreunul dintre canalele navigabile. Riscați să fiți accidentați grav de ambarcațiunile - șalupe, vapoare, remorchere, etc. - ce trec pe acolo. l Dacă ați închiriat o barcă sau o șalupă și nu aveți ghid sau conducător de ambarcațiune, este bine să nu vă aventurați pe canale. Drumul de întoarcere ar putea fi dificil și neplăcut. Ca o regulă generală: nu plecați în expediție fără un ghid specializat sau un conducător de ambarcațiune. l Dacă vă instalați „cartierul general” la cort, alegeți cu grijă locul unde-l puneți, verificând înainte solul - să fie plan, pe teren mai înalt, să fie curățat de pietre și crengi. Nu amplasați cortul într-o denivelare care va ține apa. Se poate folosi și un „pat de stuf” pentru un confort sporit. Evitați așezarea cortului sub copaci, pentru că, în Delta Dunării, furtunile se port isca din senin și sunt destul de agresive. l Dacă vreți să mergeți la o partidă de pescuit, încercați să vă procurați singuri momeala. Astfel, veți economisi bănuți utili. Râmele negre pot fi găsite în canale semi-secate, aproape de mal, la fel și lipitorile de pământ. Râmele albe se găsesc peste tot. Excepție fac perioadele de secetă, când râmele devin rarități. Peștișorii pentru răpitori (șalău, somn) nu reprezintă o problemă în deltă, mai greu este cu puietul de țipar. Mult succes are clasica mămăligă. Fir întins!