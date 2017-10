Sfaturi pentru a găti sănătos preparatele tradiţionale de Crăciun

Sfaturi pentru a găti sănătos preparatele tradiționale de Crăciun

Ştire online publicată Miercuri, 10 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Gătește sănătos mâncărurile tradiționale de Sărbători Csid http://www.csid.ro/diet-sport/dieta-si-nutritie/gateste-sanatos-mancarurile-traditionale-de-sarbatori-11749283/Farmecul inegalabil al sărbătorilor la români constă în aceea că vin la pachet cu obiceiuri multe, frumoase, unice, la care ținem cu mândrie.Aceste obiceiuri se regăsesc din plin și în belșugul gastronomic al meselor de sărbătoare, pe care reușim în fiecare an parcă să le transformăm tot mai mult din tradiție în amenințare pentru sănătatea noastră.Dar să nu disperăm, există soluții pentru a păstra și tradiția, dar și pentru a adapta aceste rețete, a le face mai prietenoase cu stomacul, pancreasul, colecistul și ficatul nostru.Dacă ar fi să se facă un top al alimentelor cu “bulină neagră”, specialiștii csid.ro au stabilit următoarea ordine:1. Salata de Boeuf – prin amestecul extrem de greu de digerat dintre ou și ulei, care stă la baza rețetei tradiționale a maionezei. Pregătită în acest mod clasic, salata Boeuf aduce un aport caloric de 200- 2250 kcal/ 100 g. Alternativa? O maioneză ,,light de casă”, realizată din maioneză dietetică din muștar, smântână degresată și maioneză light. Mod de preparare: muștar clasic (1 parte - ex.:- 50 g) amestecat cu smântână degresată 12-15 % grăsime (5-6 părți – ex.:- 300g ) și cu maioneză light (2 părți - ex.: - 100 g). Aportul caloric al salatei de Boeuf pregătită cu acest dressing de maioneză dietetic este redus la jumătate: 100 kcal/ 100grame.Sfat: se poate servi la masa de dimineață sau prânz, ca fel principal, dar fără pâine.2. Sarmalele - tradițional făcute cu carne de porc grasă și eventual și cu adaos suplimentar de slană sau afumătură, aduc un aport caloric mare datorită acestor surse de grăsime: 100 de slănină= 800 kcal. Astfel că, în mod tradițional, 100 grame de sarmale aduc aproximativ 150-200 kilocalorii.Alternativa? Folosirea în locul cărnii de porc și a grăsimilor a cărnii de curcan (amestec de pulpă și piept) sau a mușchiului de vită, moment în care aportul caloric se reduce la 70 - 80 kcal/ 100 grame de sarmale, sau prin folosirea doar a mușchiului de porc slab și fără adaos de alte grăsimi, aportul caloric cumulate fiind de 100 kcal/ 100 g de sarmale.Sfat: se pot servi la masa de prânz ca fel principal, cu smântână degresată 10% sau iaurt gras 4 - 5%, dar fără pâine sau mămăligă.3. Friptura de porc - dacă se folosește carne grasă, bine împănată cu grăsime, aportul caloric se situează la aproximativ 270-280 kcal / 100 g friptură, în situația în care este pregătită la grătar sau la cuptor, pentru că dacă se prăjește în ulei sau se folosesc baițuri de ulei pentru marinat carnea, acesta poate crește peste 300 - 350 kcal/ 100 g.Alternativa? Folosirea unui mușchi de porc (carne slabă) marinat cu condimente după gust și un sos de vin și muștar, pregătit la cuptor sau grătar. Astfel, aportul caloric cumulează doar 220 kcal/ 100 grame.Sfat: se poate servi la masa de prânz, ca fel principal, cu garnitură de legume (altele decât cartofi), la cuptor sau grătar și multă salată (de crudități sau murături), fără pâine, cartofi sau orez.4. Carnea de miel - modalitatea cea mai corectă de preparare a acestui tip de carne este fierberea și gătirea la temperatură scăzută.Atunci când se prepară o ciorbă din carne de miel este indicat ca aceasta să se adauge după ce apa a dat în clocot, pentru a nu se pierde proprietățile nutritive în apă. Iar atunci când se preferă a se consuma sub formă de fripturi – se ține cu 24 h înainte de preparare într-un baiț de oțet sau vin, apă și condimente, pentru ca aceasta să fie mai fragedă și ușor digerabilă.5. Cârnații din carne de porc – pe același principiu gust bun, egal grăsime multă, aportul caloric al cârnaților pregătiți tradițional ajunge la 350 - 400 kcal/ 100 grame.Alternativa? Cârnații făcuți din amestec de carne slabă de porc și de vită, cu usturoi, condimentat după gust, fără adaos suplimentar de grăsime și slănină. Aportul caloric în acest caz este de 200 kcal/ 100 grame (pregătiți la grătar, nu prin prăjire în baie de ulei).Sfat: se poate servi la masa de prânz, ca fel principal, cu garnitură de legume (altele decât cartofi), la cuptor sau grătar și cu multă salată (de crudități sau murături), fără pâine, cartofi sau orez.6. Ouăle umplute - sunt o combinație de gălbenuș, greu de digerat, pateu de ficat (din comerț) și maioneză cu ou, plus ulei. Astfel pregătite, jumătate dintr-un ou poate ajunge ușor la 150 kcal.Alternativa? Folosirea unei umpluturi pregătite în casă din ficat de pui/ curcan și a maionezei light, dietetice, după rețeta de mai sus. Aportul caloric în acest caz se reduce la 90 - 100 kcal pentru jumătate de ou.Sfat: se pot servi la masa de dimineață, fără pâine, cu brânză și legume de sezon (roșii, castraveți, ardei).7. Cozonacul tradițional – este desertul de care sufletește legăm tradițiile noastre de Crăciun sau Paște și de care ne este greu să ne lipsim și pe care, în mod sigur, îl vom regăsi pe orice masă de sărbătoare.O rețetă tradițională de cozonac, cu umplutură generoasă de nucă, rahat, stafide poate aduce între 350 - 650 kcal/ 100 grame.Sfat: se poate servi ca fel unic, la masa de dimineață, împreună cu o cană de lapte/ ceai/ cafea, fără a se combina cu alte alimente.Alte surse generoase de calorii și care în exces consumate vin să amenințe sănătatea noastră:Șorici de porc :100 g șorici = 560 kcal.Creier de porc: crud 100 g creier = 130 kcal și pane 250 kcal/ 100 g).Jumări de porc:100 g jumări = 800 kcal.Slănină de porc (slană): 100 g slănină = 800 kcal.