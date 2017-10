Sfaturi de la un detectiv particular. Cum îţi dai seama că are pe altcineva?

Mai multe ştiri online: detectiv particular

Sfaturi de la un detectiv particular. Cum îți dai seama că are pe altcineva?

Ştire online publicată Marţi, 16 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Britanicul Anthony Smith este detectiv particular. El și-a petrecut ani din viață urmărind soții infideli de pe mai multe continente, motiv pentru care este în stare să miroasă infidelitatea de la distanță. Iată cum recunoști genul infidel:Grija tot mai mare pentru aspectul său fizic. Dacă observi că partenerul tău a devenit mai interesat decât de obicei de cum arată, se duce la salon mai des, își cumpără haine noi și petrece mai mult timp aranjându-se, înseamnă că vrea să impresioneze.Schimbări în programul zilnic. Detectivul particular Anthony Smith a mai constatat că partenerii infideli, al căror program de zi cu zi era destul de monoton înainte să ajungă în alte așternuturi, încep să-și ocupe tot mai mult timpul liber cu activități care nu presupun și prezența soției sau a iubitei: își fac abonamente la sală, la piscină, spun că au nevoie să se relaxeze și ies la o plimbare de unii singuri, teoretic, sau par să-și dedice tot mai mult timp anumitor hobby-uri pe care le neglijaseră de ceva vreme.Bunăvoință și politețe exagerată pentru sexul opus. Persoanele care înșală sunt mai binevoitoare și mai politicoase cu persoanele de sex opus, mai ales cu cele celibatare. Involuntar, sunt mai deschiși și mai drăguți cu oamenii nou cunoscuți. Ipotetic vorbind, dacă soțul, care are o aventură extraconjugală, și soția ies în oraș la o întâlnire cu colegii de muncă ai oricăruia, soțul adulterin se va arăta foarte politicos și săritor cu femeile neînsoțite din grup.Pierderea interesului și distanțarea. „Este trăsătura cel mai des întâlnită în cazuri de infidelitate. Dacă simți că partenerul și-a pierdut interesul față de tine și față de relație, există riscuri mari ca el sau ea să calce strâmb”, spune Anthony Smith. Acest lucru se întâmplă mai ales în relațiile de lungă durată. Nu ai cum să nu simți distanțarea celui iubit.(Sursa: www.doctorulzilei.ro)