Sezonul falsurilor

Ştire online publicată Vineri, 01 Mai 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Te întrebi uneori de ce se ia lumea de săracu’ Moga. Mai ciordește câteva piese, scrie imnuri turistice de doi lei (sau 10.000 euro, depinde aici de perspectivă), dar nu iese prea mult în față. Vorba aceea, râdem, glumim, dar nu părăsim incinta. Când vine vorba de chinezi, industria contrafacerilor a atins deja cote paroxistice. Și de ei nu se mai ia nimeni, că doar decontează acum toată criza economică. Poți să accepți adidași Xiushua dați drept Nike și telefoane Hi-Phone, Phone și PPhone date drept iPhone, dar un Geely GE dat drept Rolls Royce Phantom este deja penibil. Mai rău, chinezii, oameni sinceri și simpli, și-au prezen-tat mașinile copiate cu mare fast, la salonul auto de la Shang-hai. Ba mai mult, s-au declarat chiar jigniți de reacțiile produ-cătorilor serioși, care au avut tupeul să susțină că simbolul Rolls Royce (statueta înari-pată) este identic cu cel de pe Geely GE (aceeași statuetă înari-pată, cu ochi alungiți, probabil). Oricum, vorbim aici de next level în materie de furt. Una e să copiezi un Logan, nu se supără nimeni. Însă chinezii au alte aspirații și au sărit direct la un Phantom. Mâine poimâine o să apară și Geely Modina, Geely Mustan, Geely Corvety și Geely Meybak. Phantoma de la uzină Pentru modelul GE, Geely a copiat fidel grila frontală a Rolls Royce Phatom, statueta de care aminteam, farurile din față și spate și linia exterioară a limuzinei de lux. La interior au mai schimbat câte ceva, punând un fotoliu mare pe post de banchetă. Prețul: 35.000 euro. Cei de la Rolls Royce au reacționat imediat, amenin-țându-i cu tribunalul pe chinezi, pe motiv de furt. Nici aceștia nu s-au lăsat mai prejos, afirmând că „cele două modele sunt absolut diferite. Unii ar putea crede, la prima vedere, că cele două modele sunt identice, însă detaliile sunt evident diferite”. Desigur, mașina chinezească este „identică” în proporție de „numai” 99,99% și, conform legilor stupide în vigoare, cei de la Rolls Royce nu prea au ce să facă, în afară de a recla-ma „plagiatul evident”. Amuzant este sloganul de promovare a chinezăriei Geely GE, și anume Reinventing the classic. Întreba-rea care se pune este urmă-toarea: care este modelul clasic, pe care îl reinven-tează chinezii? Mini-furăciuni Surprizele de la salonul auto de la Shanghai nu s-au oprit aici. Constructorul Lifan Motors a prezentat modelul 320, care seamănă izbitor cu Mini Clubman (acoperiș vopsit în altă nuanță, faruri, grila față, caroserie). Mașina vine dotată cu un motor de 88 cai putere și costă în jur de 6.000 euro. „Diferența” ar fi că Mini Club-man are doar două uși, în timp ce Lifan 320 are patru. Alți constructori chinezi au adoptat o tactică mai subtilă. Nu copiază o singură mașină, ci trei! Folosind această stra-tegie, cei de la JAC au creat modelul A0, o mașină care ar putea la fel de bine să fie a lui Frankenstein, pentru că este făcută din părți de Toyota Aygo, Citroen C1 și Peugeot 107. Prețul: 7.000 euro. Dacă nu e stricat, nu-l repara! Așa s-au gândit chinezii de la BYD (adică Build Your Dreams, pentru profani) când au copiat modelele Mercedes SL și SLK, transformându-le într-un BYD B8 de toată fru-musețea, care costă de cinci ori mai puțin decât originalul. De altfel, cei de la BYD au priceput că nemții fac mașini bune, având în portofoliu și un model F6, care aduce un pic prea bine cu BMW Seria 7.