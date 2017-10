Sexul de dimineaţă, cel mai bun exerciţiu de înviorare

Sexul de dimineață, cel mai bun exercițiu de înviorare

Miercuri, 23 Octombrie 2013

Chiar dacă bărbații ar vrea probabil să fie treziți senzual în fiecare dimineață, iar sexul matinal să fie un fel de rutină, majoritatea femeilor spun un nu categoric atunci când vine vorba de iubirea de dimineață.De ce? Pentru că sunt mai mereu pe fugă, nu au timp de pierdut, ori pur și simplu nu au chef, în primele ore ale dimineții. „Sex înainte de cafea? Ai luat-o razna?”. Cam asta e reacția generală în tabăra feminină.Iată, așadar, care sunt principalele sale avantaje, pentru început.E hot. Pentru că dimineața pielea bărbaților emană cei mai mulți feromoni, ca urmare a nivelului crescut de testosteron.Faci un pic de mișcare. Știi emisiunile acelea de dimineață care au rubrici speciale de înviorare? Ei bine, sexul te va înviora mai repede ca 10 minute de aerobic!Arzi calorii. Datorită faptului că dimineața amândoi aveți mai multă energie, partida de sex va fi mai intensă și astfel vei arde mai multe calorii. Cam 200 în 30 de minute.DOs and DONTsChiar dacă nu prea îți surâde ideea, încearcă măcar o dată experiența, pentru a te convinge de efectele sale evidente.Lasă lucrurile să decurgă natural, chiar nu e nevoie să-ți pui ceasul mai devreme pentru sex. E ok să-ți organizezi viața, dar nu și pe cea amoroasă.În ipoteza în care chiar nu îți place sexul de dimineață, nu-i spune iubitului tău la sfârșit „Gata, am făcut-o și pe-asta!”. Mai bine explică-i că ești o persoană nocturnă și promite-i senzații tari la miezul nopții.(Sursa: www.e-joy.ro)