Seven Hills aruncă un miliard de euro pe piaţa imobiliară

Seven Hills aruncă un miliard de euro pe piața imobiliară

Seven Hills, subsidiara din România a grupului BSG în domeniul imobiliar, a anunțat că va investi în acest an pe piața imobiliară din România aproximativ un miliard de euro, după ce, în 2007, valoarea pro-iectelor derulate s-a ridicat la 500 milioane de euro. Compania are în proiect construirea de clădiri de birouri și de centre comerciale, atât în București, cât și în alte orașe, precum și apartamente în Constanta și Brașov.