Serious Sam 4 anunţat, întreaga serie la mega-reducere

Serious Sam 4 anunțat, întreaga serie la mega-reducere

Ştire online publicată Luni, 10 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Studioul Croteam și publisher-ul Devolver Digital au pregătit o mega-ofertă pentru fanii seriei Serious Sam. Prin intermediul programului Humble Bundle, toate jocurile Serious Sam sunt oferite într-un pachet pe principiul „plătește cât dorești”.Serios Sam Humble Bundle conține următoarele titluri: Serious Sam: The First Encounter HD, Serious Sam: The Second Encounter HD, Serious Sam: The Random Encounter, Serious Sam Double D, Serious Sam: Kamikaze Attack și demo-ul tehnologic Serious Sam Public Test 2.În plus, cei care sunt dispuși să plătească mai mult decât media vor primi și jocurile Serious Sam 2 și Serious Sam 3: BFE. Toate aceste titluri sunt oferite fie ca download-uri DRM-free pentru Windows, fie sub formă de coduri de activare pentru Steam. Toate fondurile strânse în urma acestei campanii vor fi folosite pentru a finanța viitorul joc al seriei, Serious Sam 4, acesta urmând a fi lansat în cursul anului viitor.