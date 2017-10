Serbările Timişoreana, distracţie la Constanţa

Serbările Timișoreana, distracție la Constanța

Ştire online publicată Marţi, 26 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

S-au încheiat Serbările Timișoreana, de unde constănțenii și-au luat energie cât pentru o săptămână de acum încolo. Duminică seara, Trupele Direcția 5 și Zero au dat startul la distracție.Trupa Zero nu s-a lăsat păgubașă datorită felului mai molcom al publicului constănțean și i-a făcut pe cei prezenți în spațiul amenajat special la Poarta 1 să se desprindă de pământ imediat după primele două piese.Cu piesele „Lay me down”, „Sunny Days”, „Balcani”, „Amo Amo”, băieții de la Zero au reușit să scoată toate mâinile din buzunare și, mai mult decât atât, au încălzit și vocile participanților la concert.Laur, constănțean de altfel, ca și colegul său de la chitară, Papu, a comunicat foarte bine cu publicul. Solistul trupei Zero a întreținut atmosfera prin glumițele și jocurile de testare a timbrelor vocale feminine și masculine. În final, el a declarat egalitate între cele două tabere, adverse de la facerea lumii, și a mărtu-risit că se simte foarte bine acasă.Direcția 5 nu s-a străduit prea mult să-i trezească la viața pe cei adunați acolo. Deja era un chef nebun de distracție. A fost de ajuns să mai urce pe scenă o formație cu 20 de ani de existență și o mulțime de cântece, pur și simplu memorabile. Pe buzele tuturor celor din jurul meu se citeau versurile pieselor „Dacă ai ști” , „Stilul meu”, „Și ce dacă”.O dată treziți la viață constănțenii, este nevoie de multă energie ca să ții ritmul cu ei, iar cele două trupe au avut voie bună din plin. Constanța abia ce și-a deschis pofta pentru distracție!Alexandra COJOCARU