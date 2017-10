SENZAŢIONAL! Cică senzaţionalul se duce de râpă

SENZAȚIONAL! Cică senzaționalul se duce de râpă

Vești bune: ponderea știrilor spectaculoase începe să se ducă la vale în cadrul programelor ciurdei celor mai importante șase televiziuni românești. Așa zice un studiu efectuat de Agenția de Monitorizare a Presei, organul civic care a stat cu ochii holbați în televizoare zile și nopți întregi, verificând, comparând, scăzând, înmulțind și contorizând câtă mizerie s-a revărsat peste noi din tubul catodic în acest an. Însă autorii studiului n-au băgat în seamă și televiziunea Dan Diaconescu în Direct, mai ales că proprietarul/directorul/realizatorul/vedeta acesteia tot scoate pe sticlă fișe cu audiențe inimaginabile. Pesemne că le strica media, așa că au renunțat să-l măsoare și pe DDD. Mai că-ți vine să crezi că pe posturile de producători au fost angajate numai maici, dacă nu ai urmări știrile de la ora cinci, invariabil pline de sânge, oase rupte, ochi scoși și mațe pe afară. Personal, nu am depistat mari diferențe între știrile prezentate în urmă cu patru-cinci ani de către ProTv, de pildă, și cele de aseară. Dar eu nu am ochiul într-atât de bine format. Dacă acest studiu este pe trei sferturi adevărat, consider că e un lucru bun că mai ales postul din Pache Protopopescu încearcă să dreagă busuiocul, măcar acum. De ce? Nu este doar părerea mea că prima televiziune comercială cu acoperire națională este în mare măsură responsabilă de proliferarea exponențială a subculturii. Ori trebuia să spun „a inculturii”? Un exemplu: la ProTV am avut nefericita ocazie de a asculta imnul național torturat sadic pe ritmuri zice-se orientale. Nefericirea a făcut ca și restul televiziunilor să o apuce pe cărarea deschisă de postul lui Sârbu, transformând-o într-o autostradă cu un singur sens, exclusiv pe considerentul că „asta vrea telespectatorul“. Telespectator pe care nu cred că l-a întrebat ceva careva vreodată, măcar de sănătate. Dar e bine. E bine că încercăm să construim și celălalt sens. Numai să nu fie cam târziu.