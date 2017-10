Senzaţii tari, la Dinner în the sky!

Senzații tari, la Dinner în the sky!

Turiștii din Mamaia, cu ceva curaj, au avut ocazia week-endul acesta să facă și… altceva pe litoral. Beck’s i-a provocat cu o experiență neconvențională la înălțime - Dinner in the sky - pe plaja Crush, și nu puțini au fost aceia care nu au vrut să piardă o astfel de ocazie.Mai greu pentru turiștii cu ceva teamă de înălțime. La mai bine de 50 de metri deasupra stațiunii nu tuturor le-a mai ars de mâncat și de băut. Cei drept, peisajul era nemaipomenit. Masa oricum a trecut pe locul doi.Participanții la Dinner in the sky au o senzație de libertate, chiar dacă „hamurile“ de siguranță îi țin pe curajoși bine țintuiți în scaune.Cele 30 de minute petrecute deasupra miilor de turiști trec, oricum, repede. Maestrul de ceremonii și DJ-ul au grijă ca participanții să nu se plictisească.Conceptul acesta, Dinner in the sky, lansat recent în România, a ajuns astfel pentru prima dată pe litoral. Pentru cei care nu știu, implică ridicarea unei platforme la 50 de metri înălțime, unde 22 de persoane pot lua masa bucurându-se de priveliște.