Semne clare că el e bărbatul ideal

Ştire online publicată Vineri, 01 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

1. Poate să gătească fără să folosească cuptorul cu microunde.2. Se poartă ca un adevărat gentleman cu mama ta.3. Îndepărtează orice gânganie din preajma ta, înainte ca tu s-o vezi.4. Știe care e cântecul vostru.5. Doar pentru că a aprins câteva lumânări parfumate nu înseamnă că vrea sex.6. Își dă seama când ceva te nemulțumește doar uitându-se în ochii tăi.7. Pentru tine, a renunțat la tricourile „heavy-metal”.8. Te însoțește în vizitele la părinții tăi. De bunăvoie!9. Știe cât porți la pantofi.10. Nu flirtează niciodată cu alte femei. Singura pe care încearcă s-o „cucerească” e mama ta. Și funcționează!11. Te lasă pe tine să alegi pro-gramul TV la care să vă uitați. Din nou, de bunăvoie!12. Îți masează picioarele umflate încă din taxi, după o zi de mers pe tocuri.13. Termină la timp tot ce are de făcut (inclusiv în dormitor!).14. Acceptă faptul că ai un „cel mai bun prieten”, chiar dacă acesta nu e gay.15. Nu te acuză niciodată că suferi de sindrom premenstrual.16. Îți face toate poftele, chiar dacă e 11 noaptea.17. Separă întotdeauna rufele colorate de cele albe.18. Îți înregistrează emisiunea preferată, dacă nu ai apucat s-o vezi la timp.19. Îți aduce micul dejun la pat. Plus cafea!20. Pentru tine, ar încerca să închidă și o ușă rotativă!(sursa:www.e/joy.ro)