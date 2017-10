Semne care îţi arată că cel mic suferă de autism

Semne care îți arată că cel mic suferă de autism

Autismul reprezintă o boală complexă care afectează abilitatea copilului de a comunica și relaționa cu cei din jur. Principalul simptom al acestei tulburări este lipsa dezvoltării limbajului sau a vorbirii, la vârsta de 2 – 3 ani. Cu toate acestea, dacă micuțul nu vorbește până la această vârstă, nu înseamnă neapărat că suferă de autism. Din acest motiv, trebuie urmărite și alte semne comportamentale specifice acestei afecțiuni.Semnele variază de la un copil la altul, în funcție de cum evoluează boala. Copilul care suferă de autism poate să nu vorbească deloc până la 3 ani, să spună foarte rar câteva cuvinte sau să repete fără sens anumiți termeni. Dacă cel mic are autism nu va putea să mențină contactul vizual pentru mult timp, iar expresivitatea feței aproape că lipsește. Micuțul care are autism se izolează social și are tendința de a trăi într-o lume proprie. De asemenea, copilul poate fi bolnav de autism dacă opune rezistență la orice formă de învățare, nu răspunde la stimuli și nu se poate concentra pentru a asimila informații. Alte semne asociate comportamentului copiilor cu autism sunt lipsa de atenție, impulsivitatea, agitația, hiperactivitatea, agresivitatea sau mersul pe vârfuri.În orice caz, dacă micuțul tău manifestă unul sau două semne specifice tulburării, nu se poate spune cu siguranță că suferă de autism. Acesta trebuie să resimtă mai multe dintre aceste simptome pentru ca medicii să ia în considerare boala.