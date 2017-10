Semne că NU vrea o relaţie serioasă

Semne că NU vrea o relație serioasă

Ştire online publicată Marţi, 12 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Femeile și bărbații sunt construiți diferit, tocmai de aceea atunci când vine vorba de o relație, avem o altă perspectivă legată de acest subiect. Poate că tu ca femeie ești gata să crezi că bărbatul de lângă tine își dorește o relație stabilă, vrea să-și petreacă restul vieții alături de tine și să-ți dăruiască copii, în timp ce planurile lui cu tine nu merg mai departe de săptămâna viitoare. Astăzi încer-căm să vedem care ar fi cele mai importante semne care îți spun că el NU vrea o relație serioasă...Nu vorbiți niciodată despre familie și prieteniDacă sunteți de destul de mult timp împreună și până acum nu te-a întrebat mai nimic despre prietenii sau familia ta, și nici nu ți-a povestit nimic despre ai lui, atunci asta ar trebui să te pună pe gânduri.Nu sună niciodată atunci când promiteVă vedeți, vă simțiți bine împreună și stabiliți să vorbiți mâine. Numai că mâine este întotdeauna peste câteva zile ori săptămâni, atunci când el are din nou chef de tine. Ești sigură că merită să îl aștepți?Nu se simte confortabil cu tine atunci când vorbește la telefonEste ok să nu vorbească la tele-fon chiar în fața ta, dar dacă simte nevoia să plece din cameră de fiecare dată, sau dacă îl auzi că răspunde superficial atunci când vorbește, înseamnă că are ceva de ascuns. Iar acel ceva ești ori tu, ori altă prezență de sex feminin.Nu te sărută niciodată pe stradăȚi-a spus că nu-i place să mergeți de mână pe stradă și ai înțeles. Totuși, el refuză să facă vreun gest de afecțiune în public. Nu te ține deloc de mână, nici măcar pentru un moment, nu te sărută, nu te îmbrățișează. Sunt doar scuze.Nu te prezintă ca fiind iubita luiDacă vă întâlniți accidental cu prieteni de-ai lui, te prezintă întotdeauna ca pe o prietenă și atât. Asta înseamnă că nu vrea ca prietenii lui să știe de existența ta. Ori are ceva de ascuns, ori nu îi placi chiar atât de mult precum îți spune el.Nu te include în planurile luiÎți spune că vrea să meargă să se relaxeze în week-end la munte, de exemplu, dar niciodată nu te întreabă dacă vrei să mergi cu el. În cazul ăsta, poți fi sigură că nu vrea decât sex.Nu se ține niciodată de cuvântÎți promite că vei merge într-un anumit loc sau că veți face un anumit lucru, dar niciodată nu se ține de cuvânt. Mai mult, găsește continuu scuze, care mai de care mai neinteresante.(sursa:www.e-joy.ro)