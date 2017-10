Segway, noua fitză din Mamaia

Un brașovean oferă turiștilor care vin în Mamaia o modalitate ecologică de a vizita stațiunea. Segway este un aparat cu două roți și cu un ghidon, pe care stai în picioare și îl acționezi exclusiv prin mișcarea corpului, aplecându-te în față și pe spate. Pentru cine nu știe, Segway este un mijloc de transport funny și ecologic, pe care-l pot încerca turiștii care aleg să-și petreacă concediul în stațiunea Mamaia. Cristian Zaharia este managerul noilor mijloace de transport folosite de turiști, însă pe piață este de mult. „Noi suntem din Brașov, dar am venit cu ideea de a întâmpina turiștii de pe litoral cu Segway, în ideea că ei pot vizita mai ușor stațiunea”, ne spune Cristian Zaharia. Propulsia la Segway este electrică și se deplasează prin balansarea corpului. „Segway folosește principiul balansării: te lași în față, mergi, te lași pe spate, te oprești. Tu faci totul, cu instinctele tale. Este conceput ca o prelungire a corpului uman. Cum noi facem un pas în față și ne aplecăm umerii, așa funcționează și mijlocul de transport”, a explicat proprietarul aparatelor. În Mamaia, ne spune proprietarul, deocamdată sunt mulți admiratori și se merge pe promovarea produsului. Anca Z. din Brăila a venit la mare și s-a plimbat cu aparatul prin stațiune: „E ciudat la început, dar după două minute te obișnuiești și ți se pare foarte simplu de condus. Curbele se iau foarte ușor, mă pot roti și în loc, e senzație în aglo-merație. Este bună ideea de a le promova pe litoral”. Aparatul electric are două viteze, care se reglează de la început. Segway merge cu 10 km/h, viteză folosită de începători, respectiv 25 km/h. Mijlocul de transport poate lua curba, poate executa întoarcerea pe loc, merge în pantă sau în rampă, pe nisip sau pe teren accidental. Aparatul are două baterii cu autonomie de 40 km și se încarcă la priză. Pentru 15 minute de plimbare cu Segway, scoți din buzunar 20 de lei, în timpul săptămânii și 25 de lei în week-end. Aparatele le găsiți în stațiunea Mamaia, pe aleea de promenadă de lângă plaja Perla Majestic.