Secretele fripturii de vită

Ştire online publicată Marţi, 14 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

În primul rând, e bine să a veți în vedere că textura cărnii și gustul intens o fac potrivită pentru un tratament termic foarte scurt în cazul mușchiului sau antricotului de vită sau friptă îndelung pentru alte bucăți cu fibră mai tare, dar cel puțin la fel de suculente.Cel mai apreciat este fileul. Mușchiul, la fel ca și fileul, necesită un tratament termic scurt și se consumă în sânge sau gătit mediu. Antricotul de vită, mai accesibil la preț decât mușchiul și mult mai potrivit pentru fripturi datorită fibrei grase care îl străbate, iese perfect dacă este gătit cu os cu tot. Rasolul, excelent pentru fripturi înăbușite, trebuie gătit până când carnea se desface de la sine de pe os.Modul de gătire: Pentru o friptură în sânge, reduceți temperatura la 160 C și continuați procesul de gătire, respectiv 20 de minute per kilogram. Pentru coacere medie – carnea trebuie ținută la cuptor timp de 30 minute per kilogram. Dacă vreți să fie mai bine făcută, e nevoie de un timp de coacere de 40 minute per kilogram. La sfârșit, lăsați friptura să se odihnească 20-30 de minute înainte de a o tăia.