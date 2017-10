Secretele fondului de ten. Cum să-l alegi pe cel care ţi se potriveşte

Secretele fondului de ten. Cum să-l alegi pe cel care ți se potrivește

Ştire online publicată Vineri, 04 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Toate femeile își doresc un ten radiant, fără nicio imperfecțiune, cu un aspect fin și mătăsos, dar care să arate foarte natural. Iar acest lucru este posibil dacă îți alegi corect fondul de ten.Poate una dintre cele mai ingenioase descoperiri din lumea cosmeticelor, fondul de ten este o adevărată poțiune magică pentru femeile din zilele noastre. Cu ajutorul lui, tenul nostru devine mai fin, capătă un aspect uniform și strălucitor, iar toate imperfecțiunile dispar ca prin minune.Însă, pentru a te folosi de toate calitățile unui fond de ten, trebuie să-l alegi pe cel potrivit tipului tău de piele. Altfel, riști să creezi un aspect de mască.Tipuri de fond de tenPrimul lucru pe care trebuie să-l știi despre fondul de ten este că e disponibil în mai multe formule, ca textură și consistență. Poți să alegi între cremele colorate BB (perfecte pentru tenul fără probleme, pentru că nu au o putere mare de acoperire, doar uniformizează și dau strălucire), loțiunile lichide cu o acoperire mai mare (potrivite tenului uscat, cu acoperire medie spre mare), fondurile de ten sub formă de stick (acoperire medie spre mare, de evitat însă în cazul tenului gras), formulele „oil-free” (pentru tenurile mixte sau grase și cu probleme) sau fondurile de ten sub formă de pudră (pentru tenul foarte gras).Nuanța perfectăDupă ce ai stabilit ce textură se potrivește cel mai bine tipului tău de ten, trebuie să alegi nuanța perfectă. Acea nuanță care atunci când aplici fondul de ten pe față nu se cunoaște, care practic este invizibilă. Cea mai mare greșeală pe care o fac foarte multe femei este că își aleg un fond de ten care are o bază roșie, în condițiile în care cele mai multe dintre noi avem un subton galben al tenului. Așa că alege un fond de ten care să aibă o bază galbenă și testează-l pe obraz, trasând linii până la linia maxilarului, pe care să le estompezi ușor cu degetele.Cum se aplicăFondul de ten se poate aplica cu un burețel special, cu o pensulă cu peri artificiali sau cu degetele. De cele mai multe ori, degetele sunt o soluție foarte bună, deoarece căldura degetelor ne ajută să îl estompăm și să îl întindem foarte bine.Aplicarea trebuie să înceapă din centrul feței, estompând prin mișcări scurte spre exterior, până la linia părului și a maxilarului (aici este o zonă unde trebuie estompat foarte bine spre gât pentru a face insesizabilă trecerea). De asemenea, este indicat să folosești o cantitate mică de produs. Dacă ai riduri în zona ochilor, nu aplica o cantitate foarte mare, riști să le scoți în evidență.Încălzește-lUn truc pe care foarte mulți make-up artiști îl folosesc este să încălzească fondul de ten pe dosul mâinii. Astfel, va ajunge la tem-peratura pielii tale și va adera mai ușor pe față.(Sursa: www.eva.ro)