Secrete pentru frumuseţea sânilor

Secrete pentru frumusețea sânilor

Ştire online publicată Vineri, 04 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Îngrijirea sânilor trebuie să intre în rutina zilnică, la fel cum îți îngrijești tenul, pentru că numai așa vor fi „partenerii" tăi de nădejde pentru multă vreme.Prima grijă trebuie să fie alegerea unui sutien potrivit dimensiunilor tale, care asigură susținerea de care sânii tăi au nevoie, dar și o ținută frumoasă. În plus, un sutien bun te ferește de neplăceri: de la durerile de spate, până la afecțiunile legate de o circulație necorespunzătoare a sângelui. Fundamental necesară este și gimnastica sânilor.Ce să faci, ce să nu facil Nu cumpăra niciodată un sutien de la colțul străzii. Alege mereu produse de calitate, de firmă. Produsele de calitate conțin materiale de calitate, care nu-ți pun în pericol sănătatea. Gândește-te că transpiri, iar transpirația antrenează substanțe, eventual toxice, din compoziția unui sutien ieftin, iar acestea sunt absorbite de piele, cu riscuri majore pentru sănătatea ta. În plus, un produs de calitate este mult mai rezistent și fabricat din fibre naturale sau identic naturale.l Acordă atenție modului în care îți speli sutienul, pentru a nu-i strica forma. Cel mai bine este să-l speli cu apă și săpun, cu mâna.l Folosește un exfoliant pentru sâni, exact ca cel pentru ten. Pielea sânilor va fi strălucitoare și curată.l Dedică-le un strop din crema ta de față, în fiecare seară, după duș. Pielea sânilor este foarte delicată, așa că laptele de corp nu este mereu suficient. Mai mult, pielea sânilor suportă multe, de la variațiile fiziologice de volum din timpul unui ciclu, până la momentele fierbinți. De aceeași atenție trebuie să beneficieze și decolteul.l Poți folosi, special pentru masajul delicat al sânilor, o cremă bogată în vitamine, mai ales C și E, care asigură o bună hrănire a țesuturilor și stimulează oxigenarea celulară. Alternativ, poți folosi și o cremă bogată în colagen, ca să combați efectele negative ale variațiilor de volum ale sânilor.l Termină mereu dușul sau baia cu un scurt jet de apă, aproape rece, asupra sânilor. Are efect tonic și stimulează circulația sângelui.l Folosește bustiere elastice, din bumbac, atunci când faci mișcare. Sunt obligatorii oricum, dar mai ales atunci când alergi.l Ferește-te de băile și dușurile fierbinți, dar și de razele directe ale soarelui și, dacă vrei să stai la soare fără sutien, utilizează, obligatoriu, o cremă cu factor de protecție solară mare.l În fiecare lună, autoexaminează-ți sânii, în oglindă, și mergi la control, periodic. Sănătatea este prima condiție a frumuseții!