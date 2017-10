Seat vrea sa se extinda in China

Ştire online publicată Luni, 14 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Seat pare sa aiba o viata asemanatoare fiului risipitor in ultimul timp. Cu toate ca a pus stapanire pe piata spaniola, vanzarile pe piata internationala au scazut dramatic – 40 de procente, mai exact. Si ca sa repare buba – adica deficitul de 311 milioane de euro, de anul trecut – Seat a hotarat sa-si extinda importurile catre China, incepand cu 2012. Modelele cu care Seat ii va ispiti pe tinerii chinezi vor fi Leon Cupra si Ibiza Cupra. Un alt orizont spre care vrea sa se extinda producatorul iberic este cel vestic. Succesul relativ pe care l-au inregistrat in Mexic ii motiveaza pe spanioli sa faca un salt si in piata nord-americana. Citeste mai departe...