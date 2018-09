Seară de jazz, în Vama Veche

Terasa „Papa la Șoni” din Vama Veche îi are ca invitați, sâmbătă, 1 septembrie, de la ora 23.00, pe membrii trupei de jazz „Nagy Janos Trio”, din Ungaria. Aceasta va aborda muzica contemporană, folclorul muzical, muzica clasică, jazzul și influențele world music.Precizăm că pianistul Nagy Janos a înființat acest trio în anul 1994. De atunci, artistul a avut ca parteneri în această formație mai mulți muzicieni, printre care se numără și staruri internaționale precum David Murray sau Dewey Redman.În prezent, trioul are la activ trei albume, ultimul, intitulat „Nagy Janos in London”, fiind realizat în colaborare cu doi muzicieni britanici, englezul de origine maghiară Arnie Somogyi, la contrabas, și Winston Clifford, la percuție. Acest album a fost propus și pentru premiul „Fonogram”, un premiu acordat anual de către Uniunea Editorilor de Înregistrări Sonore din Ungaria.Acum, trupa are o componență specială, solistul fiind Frankie Lato, un violonist de excepție reîntors de curând din Franța, la secția ritmică având-o pe Joubert Flora, o foarte tânără percuționistă extrem de talentată.