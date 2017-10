Se simte rău sau se preface?

Pe măsură ce cresc, copiii devin tot mai inventivi în a găsi motive pentru a scăpa de mersul la grădiniță sau școală, atunci când vor să stea acasă. Cea mai invocată „portiță de scăpare” este boala, așa că micuții încep să se plângă ce tuse, dureri de burtică, dureri de gât. Într-adevăr, este sezonul gripelor și al răcelilor, dar se poate la fel de bine ca boala să fie o păcăleală. În consecință, părinții trebuie să fie atenți la semnele manifestate de cel mic. Astfel, fiți atenți dacă cel mic strănută, tușește, are dureri de mușchi sau oase, manifestă o oboseală accentuată, are o stare de somnolență și îi curge nasul. Atenție, însă, nu toate simptomele se manifestă în același timp. În primul rând, trebuie să-i fie verificată temperatura. Pe de altă parte, copiii nu reușesc să mintă fără să se dea de gol într-un fel sau altul. În general, are tendința de a „uita” să se mai prefacă atunci când părinții nu sunt atenți. Iată cum îl puteți testa: lăsați-l să se joace la calculator sau să privească la televizor. Un copil bolnav va fi molatec și nu va avea dispoziție pentru aceste activități. Însă dacă este activ, zâmbește și se bucură de aceea ce face, s-ar putea să nu fie chiar atât de bolnav. Dacă l-ați prins cu minciuna, încercați să aflați și motivul din spatele ei. În unele situații, copiii mint pentru că sunt adormiți și nu vor la grădiniță, pentru că au impresia că dacă unii colegi lipsesc pentru că sunt bolnavi și ei au acest drept. Pe de altă parte, minciuna poate ascunde faptul că nu se integrează în colectiv, că sunt agresați de un coleg sau că educatoarea se poartă urât cu ei.