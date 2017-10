Se dă startul Festivalului de Muzică Uşoară Mamaia!

Se dă startul Festivalului de Muzică Ușoară Mamaia!

Astăzi, la Teatrul de Vară Soveja, începe Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia 2011, ajuns la ediția cu numărul 41.Astfel, în această seară, are loc prima parte a concursurilor pentru cele două secțiuni, „Interpretare” și „Creație”, precum și un recital in memoriam Cornel Fugaru, cu invitați unul și unul: Lucia Dumitrescu, Nico, Adrian Enache, Marcel Pavel, Monica Anghel, Aurelian Temișan, Gabriel Cotabiță, Mirela Fugaru, Vlad Fugaru ș.a.Vineri, în cea de-a doua seară a festivalului, continuă con-cursurile de „Interpretare” și „Creație”. Cireașa de pe tort, un recital Iris! Pentru programul celorlalte două seri, revenim într-o ediție viitoare.v v vLa secțiunea „Interpretare“, participă 17 tineri, cu vârsta între 17 și 33 de ani: Maria Aurora Baran (Craiova - Dolj - 19 ani), Andreea Bunea (Buzău - 20 ani), Andra Bernice Chitiul (Bistrița Năsăud - 17 ani), Giulia Ioana Eftimescu (Ploiești - Prahova - 17 ani), Cornelia Goda (Focșani - Vrancea - 33 ani), Alin Ignat (Alba Iulia - 24 ani), Francesca Miruna Maria (București - 17 ani), Daniela Marin (Bragadiru - București - 18 ani), Maria Lorena Muntenaș (Focșani - Vrancea - 19 ani), Dragoș Mihai Paraschiv (Focșani - Vrancea - 19 ani), Liliana Mihaela Păuna (Câmpulung Muscel - Argeș - 21 ani), Ioana Diana Prepeliță (Iași - 17 ani), Camelia Cristina Stanciu (Călărași - 21 ani), Rodica Elena Tudor (Mărginenii de Jos - Prahova - 21 Ani), Nicoleta Ticală (București - 22 ani), Oana Diana Radu (Craiova - Dolj - 18 ani) și Iolanda Florina Ulmețeanu (Constanța - 17 ani).v v vLa secțiunea „Creație”, intră în luptă 15 piese: „Am să zbor“ - interpret Gabriela & Avant-garde, „Aș vrea“ - Elena Gatcin & Black See Orchestra, „Ciao, amore, come stai?” - Andreea Oana Olariu, „Destinul a ales“ - Beatrice Magdalena Cioacă și Ruxandra Melania Galeriu, „Doar a ta“ - Trupa Perpetuum, „Doar noi“ - Florin Costea, „Efemerul iubirii“ - Mihaela Trifu, „Joc deschis“ - Mihaela Văduva Dănăilă, „Mereu învingător“ - Ana Mardare, „Mi-e dor de ochii tăi“ - Alexa Mihaela și Ștefan Alexandru Constantin, „Nu mai vreau“ - Giulia Ioana Eftimescu, „Sunt gelos“ - Mihai Băjinaru, „Vei afla dragostea“ - Daniela Cojocaru, „Vei mai fi“ - Bernice Chitiul și „Visătorul“ - Roxana Marișca / Cristian Tarcea.Juriul este format din: Mădălin Voicu - președinte, Viorel Gavrilă, Berti Barbera, Titus Andrei, Gabriela Scraba, Cristi Minculescu, Mihai Pocorschi, Andrei Tudor, Corina Chiriac, Andrei Partoș, Adrian Ordean, Mircea Drăgan și Cristian Zgabercea.v v vMădălin Voicu susține că această ediție rezervă publicului multe surprize plăcute din partea concurenților. Din păcate, multe voci bune nu mai reușesc să ajungă la Mamaia, din cauza „X Factor“ și „Vocea României“, cele două mari show-uri tv ce caută, la rândul lor, cele mai bune voci din țară. Contractele semnate de aceștia sunt extrem de riguroase, iar clauzele de exclusivitate nu pot fi încălcate.