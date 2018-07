Se dă startul Festivalului de film din Eforie Sud. Cinemascop ne aşteaptă cu filme bune şi bere gratis

Se dă startul Festivalului de film din Eforie Sud. Cinemascop ne așteaptă cu filme bune și bere gratis

Dacă sunteți în Eforie Sud sau în împrejurimi între 1 - 5 august, aveți un singur lucru de făcut: veniți la Cinemascop, festivalul ce va aduce șase proiecții de film pe ecranul Grădinii de Vară din stațiune. Veți fi întâmpinați cu bere gratis și voie bună.







Mai este puțin până când veți putea revedea filme în cinematograful în aer liber din Eforie Sud. Primele cinci zile ale lunii august vor aduce un aer de sărbătoare, odată cu filmele ce vor fi proiectate, activitățile pentru copii și - nu uitați - cele 200 de beri pregătite pentru primii spectatori ce vor veni la Cinemascop.







Intrarea la festival este liberă, începând cu ora 17.00, când cei mici sunt bineveniți la ateliere de pictură, desen și modelaj, iar, înainte de începerea proiecțiilor, spectatorii primesc o bere din partea casei. Filmele vor începe de la ora 21.00, mai puțin vineri, când programul include două lungmetraje, primul de la ora 20.30, iar cel de-al doilea de la ora 22.30.







Miercuri, prima zi de festival aduce filmul italian „Ever Been to The Moon?” (regia Paolo Genovese, 2015), o comedie romantică despre o jurnalistă de modă celebră care moștenește o fermă în sudul Italiei. Deși aceasta călătorește acolo pentru a o vinde, lucrurile nu merg conform planului.







Ziua de joi vine cu un film românesc – „Acasă la tata” (regia Andrei Cohn, 2015). O dramă-comedie care are în distribuție actori precum Alexandru Papadopol, Andi Vasluianu, Florin Zamfirescu și Ioana Flora. Îl vom urmări pe Robert, un poet și jurnalist cunoscut, stabilit în București, care se întoarce în orașul natal, iar pe o durată de 24 de ore el este nevoit să își confrunte trecutul, într-un efort teribil de a-și renegocia prezentul.







Vineri este ziua cea mai lungă, când veți putea vedea două filme. Primul, de la ora 20.30, este „As we Were Dreaming” (regia Andreas Dresen, 2015), a cărui acțiune se petrece după căderea zidului Berlinului, când o gașcă de patru băieți - Dani, Rico, Mark și Paul - se îndrăgostesc de muzica tehno și încep să experimenteze o grămadă de lucruri noi și totodată, ilegale. De la ora 22.30 vedem „Heavenly Shift” (regia Márk Bodzsár, 2013), un film maghiar ce urmărește o echipă de paramedici care se confruntă cu dilema de a „ajuta oamenii să moară” pentru bani, serviciul de ambulanță aflându-se într-o strânsă legătură cu un antreprenor de pompe funebre.







Sâmbătă este o zi specială, deoarece proiecția va avea loc în prezența regizorului. Andrei Crețulescu vine la Cinemascop odată cu filmul său de lungmetraj de debut, „Charleston”. Comedia neagră care îl are pe Șerban Pavlu în rol principal, împreună cu Radu Iacoban, spune povestea a doi bărbați și a femeii pe care amândoi au iubit-o și pierdut-o.







Încheiem festivalul cu filmul „In the Fade”, (regia Fatih Akin, 2017), o proiecție specială din partea Festivalului Filmului European. Acesta este câștigător al Globului de Aur pentru cel mai bun film străin, iar cea care joacă rolul principal, Diane Kruger, a luat premiul la Cannes pentru cea mai bună actriță. Drama spune povestea Katjei, care caută dreptatea în urma pierderii soțului și copilului ei.