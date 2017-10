Scurtmetraje, pe plaja Expirat din Vama Veche

Iubitorii de film care se vor afla în Vama Veche vineri, 12 august, de la 21.00, vor avea parte de o proiecție best of cu scurtmetraje premiate, oferită de ShortsUP.Este vorba despre cele mai populare filme scurte de la evenimentele ShortsUP organizate lunar în București, în ultimul an. Proiecția are loc pe plaja Expirat, iar intrarea este liberă.