Scrisoarea emoţionantă a unei fetiţe, decedată la 12 ani, către ea însăşi!

Scrisoarea emoționantă a unei fetițe, decedată la 12 ani, către ea însăși!

Ştire online publicată Luni, 13 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

O fetita de 12 ani din Statele Unite, decedata la inceputul anului din cauza unei pneumonii, si-a uimit parintii si dincolo de moarte. La doua saptamani de la moartea fetei, parintii i-au gasit in lucruri o scrisoare pe care fata o scrisese in aprilie 2013, adresata ei, cand va avea 22 de ani.“Draga Taylor, cum mai merge? Viata era destul de frumoasa acum 10 ani. Primesti aceste felicitari cam tarziu, dar ti le-am scris foarte devreme. Felicitari pentru absolvirea liceului. Daca n-ai terminat liceul, ar fi bine sa te intorci la invatat. Obtine diploma aia! Te-ai mutat la casa ta? Cum e la facultate? La ce ai note mari? In momentul cand iti scriu as vrea sa devin avocat (…) Cam atat am avut sa-ti spun. Nu uita ca au trecut 10 ani de cand ti-am scris aceste randuri. Probabil multe lucruri s-au intamplat. Si bune, si rele. Insa nu uita ca fac parte din viata si trebuie sa le faci fata”.Parintii au fost socati de moartea fetei, insa s-au consolat cu ideea ca Dumnezeu a considerat ca este timpul sa le ia ce aveau mai drag. “Multe persoane se vor intreba de ce nu-l uram pe Dumnezeu ca ne-a luat-o. Eu stiu doar un lucru. Daca fiica mea avea incredere in Dumnezeu si mie imi este la fel de usor sa am incredere in El”, a declarat Tim Smith, tatal fetei.