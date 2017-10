Scribd.com - bibliotecă on-line gratis

Ştire online publicată Luni, 16 Februarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Potrivit autorilor portalului Scribd. com, „Scribd a început cu o simplă observație - că există un scriitor în fiecare din noi”. Site-ul a fost lansat în martie 2007 de trei tipi din San Francisco: Trip Adler, Jared Friedman și Tikhon Bernstam, cu scopul declarat de a pune la dispoziția utilizatorilor de internet o platformă pentru stocarea, editarea și publicarea propriilor texte. Treptat, Scribd.com a devenit o imensă bibliotecă digitală; conform autorilor site-ului, în fiecare zi sunt încărcate 50.000 de documente, în 90 de limbi. Site-ul înregistrează peste 50 de milioane de cititori lunar, iar textele publicate sunt preluate de alte cinci milioane de pagini de internet. Scribd.com se laudă cu utilizatori de calibru: președintele american Barack Obama, The New York Times, Forumul Economic Mondial sau FoxBusiness.com. De exemplu, Obama a publicat nu mai puțin de 47 de documente, printre care și „Planul Obama - Biden de îmbunătățire a situației clasei de mijloc“, de departe cel mai interesant subiect pentru americani, un document citit de peste 70.000 de ori. „Am realizat o tehnologie care a spart toate barierele tradiționale din domeniului publishing-ului, construind una din cele mai mari comunități de cititori din lume”, se mai precizează pe Scribd.com.