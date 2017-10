SC „Dia Auto”, cea mai competitivă şcoală de şoferi

Chiar și cu prețuri majorate de astăzi

SC „Dia Auto”, cea mai competitivă școală de șoferi

Începând de astăzi, 1 februarie, majoritatea școlilor de șoferi majorează taxa de școlarizare pentru toate categoriile de permise. În condițiile în care mai toți patronii au în vedere dublarea taxei, cea mai mare firmă de instructori din Constanța, SC „Dia Auto” SRL, cu sediul în str. Olteniei nr. 25 are în vedere o majorare de 30%. În aceste noi condiții, dosarul complet va ajunge la circa 10 milioane lei, pentru categoria B. Cursanților înscriși pentru categoriile (A, B, C, CE, D), (B, C, CE), (B, C, CE, D), (C, CE, D) li se acordă gratuit o categorie. De asemenea, SC „Dia Auto” oferă atestare profesională pentru transport marfă, transport persoane, transport agabaritice și taxi. Situată în fosta școală de stat, „Dia Auto“ posedă simulator auto și laborator de psihologie auto agreat de ministerul Transporturilor, Locuinței și Familiei, conform Legii nr. 649/492 din 2002. Întrebat ce a avut în vedere la modificarea acestei taxe, patronul Nicolae Dicu a declarat că „am mers, totuși, pe principiul să nu-i luăm sufletul omului, în condițiile actuale, când carnetul de conducere a devenit o necesitate la angajarea într-un loc de muncă”.