Sărbători de iarnă pe aripile valsului vienez

Ştire online publicată Sâmbătă, 06 Noiembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Viena, unul dintre cele mai spectaculoase orașe europene, centru al muzicii clasice, al balurilor, este deopotrivă și o excelentă destinație de vacanță, mai ales pentru sărbătorile de iarnă. Capitala austriacă este renumită în perioada sărbătorilor de iarnă pentru piețele tradiționale de Crăciun, pentru decorațiile și luminile care transformă plimbările pe străzile orașului într-o veritabilă aventură prin lumea basmelor. An de an, Viena este locul ideal pentru vacanța de iarnă pentru toți acei care iubesc muzica lui Mozart sau a lui Beethoven și care adoră să se plimbe pe malul Dunării, pe înserate… în pași de vals. Pentru orice turist sosit la Viena, turul orașului cu trăsura este una dintre principalele atracții. E drept că localnicii au făcut din această tradiție o mică afacere. Plimbarea cu trăsura are farmecul ei, are acel ceva din aerul burghez al vremurilor de odinioară. Odiseea pe străzile vieneze trebuie musai să cuprindă câteva obiective reprezentative pentru capitala culturală, dar și pentru cultura universală. Așadar, nu evitați să poposiți la Palatul Schonbrunn, cunoscut și ca Fântâna Frumoasă. Impunătoarea construcție are 1.442 de camere și este renumită pentru grădinile superbe, înflorate și frumos decorate. Nici Palatul Belvedere nu se lasă mai prejos. Construcția, care este alcătuită din două palate, unite de grădini, fântâni și alei decorate cu trepte și sculpturi, oferă o imagine incredibilă a orașului. O oprire, fie ea și pentru fotografii, merită făcută și la Palatul Hofburg, reședință a conducătorilor austrieci pe parcursul anilor, astăzi găsindu-se aici o parte a Bibliotecii Naționale a Austriei și cabinete ale miniștrilor și oficialilor austrieci. Dar, deși e iarnă și spiritul sărbătorilor te poartă agale pe străduțele luminate, printre piețele cu cadouri de Crăciun, poate vei găsi puțin timp și pentru ceva cultură veritabilă. Teatrul Național sau Burg-ul cum este el denumit de vienezi, unde câteva opere ale lui Mozart au văzut pentru prima dată lumina, și clădirea Operei, care poate fi vizitată contracost, dar care este recunoscută pentru spectacolele care au loc aici și pentru arhitectura sa impresionantă, sunt două dintre destinațiile special alese pentru minte și suflet. Nu lipsesc nici locurile destinate celor mici: cel mai cunoscut parc de distracții, Prater, merită și el văzut, iar Grădina Zoologică, una dintre primele și cele mai vechi din Europa, adăpostește aproape 400 de specii de viețuitoare. Dunărea cea lin curgătoare se vede cu totul altfel din Turnul ce poartă numele fluviului. De la 250 de metri înălțime, parcurși cu liftul sau pe trepte, imaginea ce ți se zugrăvește în fața ochilor este absolut fascinantă. Cafenelele și buticurile în-tregesc tabloul perfect al unei vacanțe de neuitat în capitala austriacă. Delicioasele prăjiturele și dulciuri tradiționale nu-l vor lăsa indiferent nici pe cel mai exigent gurmand. Odată cu lăsarea serii, piesele de teatru, spectacolele de operă, concertele, balurile, carnavalurile sau plimbările pe Dunăre te vor transpune într-o poveste din care nu vei vrea nicicând să te mai trezești.