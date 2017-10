Sărac şi modest, cu 5.000 lei/lună, vreau o Primă Casă

Sărac și modest, cu 5.000 lei/lună, vreau o Primă Casă

Le recomand guvernanților să îl angajeze în aparat pe bunul nostru prieten Van (personaj consacrat prin comentariile pro-măzăriste pe www.cugetliber.ro). Meseria lui ar trebui să fie următoarea: aducător la realitate. Vreau să îl văd stând într-un colț și, de fiecare dată când Boc & Co au o idee „genială” (cum ar fi programul Prima Casă), să strige cât poate de tare: „România este o țară săracă, idioților!”. Devine din ce în ce mai clar faptul că executivul ales nu are nici cea mai vagă idee despre ce se întâmplă în afara palatului Victoria. Emil Boc a anunțat că „Prima Casă”, program care începe în luna iulie, se adresează „familiilor tinere, cu venituri modeste, care nu dețin niciun imobil și care nu au la activ niciun credit ipotecar”. Aceste familii tinere și modeste ar avea acces, datorită generozității unice și irepetabile a băncilor, la un credit de 60.000 euro (!!!). OK. Eu unul mă simt scuipat direct în figură. Niște calcule simple ne arată că o familie „modestă” ar trebui să câștige peste 5.300 lei (net) pe lună, ca să își poată permite un credit de 60.000 euro. Păi, în condițiile date, cum se numește o familie în care el lucrează ca pizza delivery boy și scoate 800 - 1.000 lei/lună, iar ea vinde Cola și hârtie igienică la magazinul de la colț, pentru 700 – 800 lei? Semi-modestă? Veți spune, P.N., extremist alogen și beligerant, ăștia doi ar fi trebuit să facă o facultate și două mastere, dacă nu vroiau să moară de foame! Moment în care eu zic: da, dar ce ne facem cu tinerii care au terminat o facultate și lucrează prin cine știe ce trust, corporație, bancă sau dealership, unde câștigă împreună - să zicem - 3.000 – 3.500 lei. Ei cum mai sunt? Middle-upper modest class? Îi și văd pe săracii tineri la bancă, explicându-i vacii de la credite că muncesc 12 – 14 ore pe zi, că stau cu chirie, că vor avea un copil în șase luni și că visul lor este să aibă o casă, în care să perpetueze specia și să mențină omenirea la un nivel mediu al IQ-ului… iar consilierul de credite spune „Îmi pare rău, nu sunteți suficient de modești!”. Concret, la un credit de 50.000 euro, rata lunară sare de 400 – 450 euro, în condițiile în care îl faci pe jumătate de secol, iar cel care contractează creditul are nevoie de un venit de peste 1.000 euro/lună. Poate să se transforme Boc în Mickey Mouse, orice ar face, orice ar spune, astfel de oameni nu au venituri modeste, pentru România. Da, sunt niște săraci dacă îi compari cu irlandezii, cu germanii, cu olandezii, cu Dinu Patriciu, cu Ion Țiriac, care își admiră pantofii din loja de la Roland Garros, în timp ce Soderling și Gonzalez joacă punctul decisiv al semifinalei (serios, Ioane, dă-mi mie biletele tale la Grand Slam-uri, că eu sigur mă uit la meciuri!) – dar noi trăim în România, nu în Europa de Vest. Chiar dacă Fondul Național de Garantare a Creditelor se jură că sunt bun de plată, chiar dacă plătesc TVA de doar 5% și notarii reduc comisioanele percepute, chiar dacă dobânda pe care o plătesc e mult sub nivelul pieței, nimic nu schimbă faptul că mi se cere un avans de 5%, adică de 3.000 euro. Îmi pare rău, din veniturile mele modeste nu îmi permit să dau avans de nici măcar 3.000 lei. Un ajutor nesperat pentru speculă Și nu doar românii de rând au observat că guvernul dă dovadă de o determinare demnă de o cauză mai bună atunci când vine vorba de programe destinate săracilor, în teorie, și accesibile doar bogaților, în practică. Chiar și agenții și consultanții imobiliari consideră programul „Prima Casă” o măsură de redresare a pieței de profil și nicidecum una de protecție socială. „Ca măsură de ajutorare a populației, este bine venită, mai ales că este criză. Dar este foarte greu de accesat, pentru cei mai mulți români. Ca măsură de dezghețare a tranzacțiilor pe piața imobiliară, strategia este bună, însă efectele nu se vor cunoaște decât peste șase luni, fie ele negative sau pozitive”, a declarat Dan Ionașcu, reprezentantul Crushman & Wakefield, citat de NewsIn. Agenții imobiliari spun că elementele care lipsesc din programul „Prima Casă” sunt poziționarea strategică și calibrarea la nivelul investițional real al pieței imobiliare. „Pentru o scurtă perioadă de timp, piața ar putea fi destabilizată, întrucât fondurile vor fi absorbite în condiții preferențiale, într-un mediu mai puțin controlat și destul de speculativ”, a mai spus Ionașcu.