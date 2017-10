Sandra Bullock a donat 1 milion de dolari pentru sinistraţii din Japonia

Sandra Bullock a donat 1 milion de dolari pentru sinistrații din Japonia

Ştire online publicată Vineri, 18 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Actrița americană Sandra Bullock a donat 1 milion de dolari pentru familiile din Japonia afectate de seismul și tsunami-ul care au lovit această țară la sfârșitul săptămânii trecute, au anunțat, joi, reprezentanți ai Crucii Roșii americane, informează Mediafax. "Crucea Roșie americană este extrem de recunoscătoare pentru acest sprijin generos din partea Sandrei Bullock și a familiei sale", se afirmă în comunicatul de presă emis de această organizație. Această donație este "de o importanță crucială într-o perioadă în care Crucea Roșie depune eforturi uriașe pentru a asigura ajutorul de urgență" acordat sinistraților. Aceasta este cea mai mare donație făcută de o celebritate în contul Crucii Roșii după seismul din Japonia și până în prezent , deși organizația de caritate a anunțat că a primit și alte donații importante, însă ele proveneau din surse anonime. La rândul ei, organizația USAID (United States Agency for International Development) a donat Crucii Roșii japoneze suma de 10 milioane de dolari. Aceasta nu este pentru prima oară când Sandra Bullock a făcut donații importante pentru persoanele care au avut de suferit de pe urma unor catastrofe naturale . Actrița americană, laureată cu Oscar în 2010 pentru rolul din drama "The Blind Side", a donat tot 1 milion de dolari pentru victimele cutremurului din Haiti. Ea este implicată și în acțiunile umanitare și de reconstrucție a orașului american New Orleans, ce a avut mult de suferit de pe urma uraganului Katrina din 2005. Și alte staruri internaționale au început să facă donații în favoarea familiilor din Japonia.Miercuri, cântăreața Lady Gaga a anunțat că a obținut 250.000 de dolari doar în două zile, vânzând o linie de brățări din cauciuc, al căror design îi aparține. Grupul rock Linkin Park, printr-unul dintre soliștii săi, Mike Shinoda, care este de origine japoneză, a anunțat că a creat o linie de tricouri - care conțin mesajul "Nu sunteți singuri" -, iar încasările obținute din vânzarea acestora vor fi donate unei asociații de caritate. La rândul lor, membrii grupului Black Eyed Peas și-a îndemnat fanii, printr-un mesaj înregistrat la sfârșitul celui mai recent videoclip al grupului, să facă donații în contul Crucii Roșii. Cineastul american Clint Eastwood a anunțat că va dona Crucii Roșii din Japonia o parte din încasările generate de cel mai recent film al său, drama "Hereafter: Dincolo de viață", provenind din vânzările de DVD-uri și discuri Blue-ray. Cutremurul care a afectat, vineri, nord-estul Japoniei a fost cel mai puternic seism înregistrat vreodată în acest arhipelag, având magnitudinea de 9 potrivit institutului american de geofizică (USGS). Seismul a provocat valuri tsunami și a fost urmat de replici puternice. Acest seism este al patrulea cel mai puternic din lume, din 1900 și până în prezent.