Salsa a poposit în ţara lui Dracula

Salsa a poposit în țara lui Dracula

Adică mai precis la Constanța, la Sala Sporturilor, are loc primul Congres românesc anual de salsa, în organizarea Academiei Wilmark, organizațiilor Punto Pasion Dance Co. și Salsa Cubana. Începând de ieri și până duminică, 22 iulie, terenul acestei incinte este „porționat" în trei ringuri de dans, respectiv studiouri, despărțite simbolic prin trei paravane de tip perdeluțe. Sunt locațiile celor trei grupe - începător, intermediar și avansat, la diferitele stiluri de salsa. Alexandra Popescu Greaca, organizator și patron al Punto Pasion ne mărturisea că scopul acestui congres este să dezvolte lumea muzicii salsa și să promoveze dj-ii, dansatorii și trupele (vezi Mandinga) și pe plan internațional. „De altfel, acum trei zile am primit certificatul pentru Asociația Română de Salsa, pe care o consider o foarte mare realizare după lungul parcurs într-o lume plină de orgolii cum este cea a spectacolului. În colaborare cu Ministerul Culturii, dar și cu Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, sperăm să trimitem cât mai mulți pasionați de salsa cu burse în străinătate, care să învețe de la instructori care fac asta de 20-30 ani și au o vastă experiență". Patru DJ și zece instructori internaționali de renume vor susține work-shopuri pentru aproximativ 200 de cursanți deja înscriși, plus alți zeci de iubitori ai genului care vor trebui să plătească 10 euro intrarea.